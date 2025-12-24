24 दिसंबर 2025,

बुधवार

क्रिकेट

VHT 2025-26: 37 वर्षीय इशांत शर्मा के सामने विजय हजारे ट्रॉफी में थर-थर कांपे बल्‍लेबाज, एक बाद एक डाले इतने मेडन ओवर

Ishant Sharma VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दिल्‍ली के पहले मुकाबले में 37 वर्षीय इशांत शर्मा कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। उन्‍होंने अपने तीन ओवर के पहले स्‍पेल में तीनों ही ओवर मेडन फेंके हैं। बल्‍लेबाज उनकी गेंद को छू भी नहीं पा रहे हैं।

भारत

image

lokesh verma

Dec 24, 2025

Ishant Sharma VHT 2025-26

भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)

Ishant Sharma VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में ग्रुप डी में दिल्‍ली और आंध्र प्रदेश के बीच मुकाबला बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर दिल्‍ली ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, जिसे उसके गेंदबाजों ने सही साबित किया है। पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी आंध्रा की शुरुआत बेहद धीमी रही है। वह शुरुआती 10 ओवर में महज 32 रन ही बना सकी है। 37 वर्षीय इशांत शर्मा ने अपने तीन ओवर के पहले स्‍पेल में तीनों ही ओवर मेडन फेंके हैं। ऐसा लग रहा है, जैसे बल्‍लेबाज उनका सामना करने से डर रहे हैं।

अपडेट जारी...

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

24 Dec 2025 10:01 am

Hindi News / Sports / Cricket News / VHT 2025-26: 37 वर्षीय इशांत शर्मा के सामने विजय हजारे ट्रॉफी में थर-थर कांपे बल्‍लेबाज, एक बाद एक डाले इतने मेडन ओवर

