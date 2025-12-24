Ishant Sharma VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में ग्रुप डी में दिल्‍ली और आंध्र प्रदेश के बीच मुकाबला बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर दिल्‍ली ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, जिसे उसके गेंदबाजों ने सही साबित किया है। पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी आंध्रा की शुरुआत बेहद धीमी रही है। वह शुरुआती 10 ओवर में महज 32 रन ही बना सकी है। 37 वर्षीय इशांत शर्मा ने अपने तीन ओवर के पहले स्‍पेल में तीनों ही ओवर मेडन फेंके हैं। ऐसा लग रहा है, जैसे बल्‍लेबाज उनका सामना करने से डर रहे हैं।