नशे की हालत में इस दिग्गज इंग्लिश खिलाड़ी ने बाउंसरों पर कर दिया था पेशाब, तबाह हो गया करियर

वीडियो में डकेट नशे की हालत में उलझन भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं, जहां वे होटल वापस जाने का रास्ता भूल गए लगते हैं और राहगीरों से बात करते हुए अस्पष्ट बोल रहे हैं। वहीं, बेथेल को एक नाइटक्लब में वेपिंग करते और किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ डांस करते देखा गया है। हालांकि इन वीडियो की तारीख और प्रामाणिकता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने मामले की जांच शुरू करने के संकेत दिए हैं। ECB ने कहा है कि वे तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं और खिलाड़ियों से व्यवहार की ऊंची उम्मीदें रखते हैं।