नशे की हालत में इस दिग्गज इंग्लिश खिलाड़ी ने बाउंसरों पर कर दिया था पेशाब, तबाह हो गया करियर

ब्राइटन के एक क्लब से बाहर निकाले जाने के बाद मोंटी पनेसर ने नाइटक्लब के बाउंसरों पर पेशाब कर दिया था। इसकी वजह से पुलिस ने जुर्माना लगाया था और इस घटना के चार महीने में उनका करियर खत्म हो गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 24, 2025

England team drank in Noosa

इंग्‍लैंड क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

एशेज 2025-26 सीरीज में इंग्लैंड टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। पांच मैचों की इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने पहले तीन टेस्ट जीतकर 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है और एशेज ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। इसी बीच अब टीम के खिलाड़ियों के कुछ वीडियो वायरल हो रहे है, जिसके चलते वे विवादों में आ गए हैं। इन वीडियो में बेन डकेट और युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल कथित तौर पर नशे की हालत में दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने मामले की जांच के संकेत दिए हैं।

नशे की हालत में खिलाड़ियों का वीडियो वायरल

वीडियो में डकेट नशे की हालत में उलझन भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं, जहां वे होटल वापस जाने का रास्ता भूल गए लगते हैं और राहगीरों से बात करते हुए अस्पष्ट बोल रहे हैं। वहीं, बेथेल को एक नाइटक्लब में वेपिंग करते और किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ डांस करते देखा गया है। हालांकि इन वीडियो की तारीख और प्रामाणिकता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने मामले की जांच शुरू करने के संकेत दिए हैं। ECB ने कहा है कि वे तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं और खिलाड़ियों से व्यवहार की ऊंची उम्मीदें रखते हैं।

ECB करेगा वीडियो की जांच

यह घटना दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच टीम के नूस्सा (क्वींसलैंड का एक रिसॉर्ट टाउन) में लिए गए छोटे ब्रेक के दौरान की बताई जा रही है। इस ब्रेक को लेकर पहले ही आलोचनाएं हो रही थीं कि यह एक तरह का 'स्टैग डू' जैसा लग रहा था, जबकि टीम 0-2 से पीछे थी। ECB के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने भी टीम की ड्रिंकिंग आदतों की जांच की बात कही है, हालांकि उन्होंने जोर दिया कि कोई गंभीर अनुशासनहीनता नहीं हुई है।

बेन स्टोक्स और पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर आ छूएक हैं विवादों में

यह पहली बार नहीं है जब इंग्लिश खिलाड़ी मैदान के बाहर विवादों में फंसे हों। कप्तान बेन स्टोक्स और पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर भी पहले क्लबों में अपनी हरकतों के कारण सुर्खियां बटोर चुके हैं। खासकर पनेसर का मामला काफी चर्चित रहा था। पनेसर ने अपने करियर के चरम पर मैदान के बाहर एक गिन्होंनी हरकत कर अपना करियर बर्बाद कर कर लिया था।

पनेसर ने बाउंसरों पर पेशाब कर दी थी

5 अगस्त 2013 को ब्राइटन के एक क्लब से बाहर निकाले जाने के बाद मोंटी पनेसर ने नाइटक्लब के बाउंसरों पर पेशाब कर दिया था। इसकी वजह से पुलिस ने जुर्माना लगाया था और इस घटना के चार महीने में उनका करियर खत्म हो गया। 2013 की एशेज सीरीज के दौरान, पनेसर को तीसरे टेस्ट की टीम में चुना गया था, लेकिन प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। इसके बाद वे ब्राइटन के शूश नाइटक्लब में गए , जहां कथित तौर पर कुछ महिलाओं ने उनपर परेशान करने का आरोप लगाया। जिसके बाद पानेसर को बाउंसरों ने क्लब के बाहर निकाल दिया।

पनेसर पर लगा था जुर्माना

जिसके बाद गुस्से में मोंटी क्लब के ऊपर प्रोमेनेड (जहां लोग आमतौर पर टहलने या घूमने जाते हैं) पर चले गए और बाउंसरों पर पेशाब कर दिया। गुस्से में बाउंसरों ने पनेसर को दौड़ाया और उनका पीछा दिया। पनेसर एक पिज्जा पार्लर में पकड़े गए और उन्हें बाउंसरों वापस क्लब लेकर आए। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और ड्रंक एंड डिसऑर्डर्ली बिहेवियर के लिए 90 पाउंड का जुर्माना लगाया। पनेसर ने अपने वकील के जरिए बिना शर्त माफी मांगी, लेकिन ECB ने उन्हें माफ नहीं किया। इस घटना के कुछ महीनों बाद ही उनका अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म हो गया।

