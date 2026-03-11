इंग्लैंड से ज्यादा ICC ने साउथ अफ्रीका को क्यों दी इनामी राशि? दोनों टीमें सेमीफाइनल से हुई थीं बाहर, जानें वजह

T20 World Cup 2026 Prize Money: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने वाली सभी 20 टीमों की प्राइज मनी का ऐलान आईसीसी ने कर दिया है। बुधवार को आईसीसी ने प्राइज मनी की पूरी लिस्ट जारी की, जिसमें 20वें स्थान पर रहने वाली ओमान तक की इनामी राशि का भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। भारतीय टीम के चैंपियन बनने के बाद उसे लगभग सवा 24 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिली।