टी20 के बाद वनडे में भी पाकिस्तान का बुरा हाल, 10वें नंबर की टीम ने 8 विकेट से रौंदा

BAN vs PAK 1st ODI Highlights: बांग्लादेश ने शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में बुधवार को खेले गए पहले वनडे मैच को 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज के बाकी मुकाबले 13 और 15 मार्च को इसी मैदान पर खेले जाएंगे। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 23 वर्षीय नाहिद राणा की शानदार गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी। मेहमान टीम 30.4 ओवर में सिर्फ 114 रन पर सिमट गई।