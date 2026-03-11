डेरिल मिचेल को गेंद मारना गलत नहीं! जानें गौतम गंभीर क्यों चाहते हैं उनके प्लेयर्स आगे भी ऐसा करें

आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह ने मैच के बाद बताया था कि उनका इरादा मिचेल को चोट पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने कहा कि थ्रो करते समय गेंद थोड़ा रिवर्स हो गई और सीधे मिचेल को लग गई। हालांकि इसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली थी। गौतम गंभीर का कहना है कि कोई भी गेंदबाज नहीं चाहता कि उसे लगातार दो छक्के लगें। ऐसे में अगर खिलाड़ी उस स्थिति में प्रतिक्रिया देता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उनका मानना है कि मैदान पर ऐसे मोमेंट्स खेल का हिस्सा होते हैं और बाद में माफी मांग लेना ही काफी है।