विराट कोहली IPL 2026 सीजन के लिए तैयार, GT कोच के साथ RCB स्टार ने बल्ले से मचाया धमाल

प्रैक्टिस सेशन के लिए तैयार होते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Virat Kohli treaing season: IPL 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस सीजन में धूम मचाने के लिए सभी प्लेयर्स ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सुपरस्टार विराट कोहली भी इसके लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। नेट्स में कोहली अपने पूरे गियर में जोरदार तरीके से बॉल को हिट कर रहे हैं और गेंद को उसकी रैंक के हिसाब से खेल रहे हैं। उन्होंने गुजरात टाइटन्स (GT) के असिस्टेंट कोच नईम अमीन के साथ यूके में ट्रेनिंग की। अमीन ने 2025 में महीनों के ब्रेक के बाद वापसी पर कोहली की मदद की थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद पहली बार विराट हाथ में बल्ला लेकर धमाल मचाते नजर आए।
आईपीएल 2026 सीजन बस कुछ ही हफ्ते दूर है, जिसे लेकर आरसीबी के इस स्टार ने यूके में ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त बैटिंग सेशन की झलकियां शेयर कीं, जिसने तुरंत फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कोहली को इनडोर प्रैक्टिस सेशन के दौरान बॉल को क्लीन तरीके से मारते हुए देखा जा सकता है, जो एक और आईपीएल कैंपेन से पहले शार्प दिख रहे हैं।
पूरी उम्मीद है कि आने वाला आईपीएल सीजन 28 मार्च को बेंगलुरु में शुरू होगा, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से होगा। पिछले साल आखिरकार आरसीबी का लंबे समय से ट्रॉफी इंतजार को खत्म हो गया था। कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई में फ्रैंचाइज़ी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता था।
पिछले साल कोहली ने उस जीत में बहुत बड़ा रोल निभाया था। आरसीबी के पूर्व कप्तान ने सीजन का अंत टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर किया था। उन्होंने 15 पारियों में 54.75 के औसत और 144.71 के स्ट्राइक रेट से 657 रन बनाए। उनके आठ अर्धशतक, जो सभी जीत में आए। इससे पता चलता है कि उन्होंने कितनी बार आरसीबी के अभियान के लिए टोन सेट किया।
कुछ साल पहले टी20 इंटरनेशनल से दूर रहने के बाद भी कोहली का इस फॉर्मेट के लिए जुनून साफ तौर पर कम नहीं हुआ है। हाल ही में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भी उनका दबदबा रहा। 36 साल के इस खिलाड़ी ने 267 मैचों में 8,661 रन के साथ आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। उनके रिकॉर्ड में 63 अर्धशतक और आठ शतक भी शामिल हैं।
बता दें कि सभी टीम आईपीएल 2026 की तैयारी में जुटी हुई हैं। पंजाब किंग्स ने अबू धाबी में ट्रेनिंग की, राजस्थान रॉयल्स ने नागपुर में सेशन किए, गुजरात टाइटन्स ने उदयपुर में वर्कआउट किया। जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने चेन्नई में तैयारी शुरू कर दी है।
