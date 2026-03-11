11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

विराट कोहली IPL 2026 सीजन के लिए तैयार, GT कोच के साथ RCB स्टार ने बल्ले से मचाया धमाल

Virat Kohli treaing season: RCB के स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली ने IPL 2026 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उन्‍होंने बैटिंग सेशन का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह जोरदार तरीके से बॉल को हिट करते नजर आ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Mar 11, 2026

Virat Kohli treaing season

प्रैक्टिस सेशन के लिए तैयार होते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Virat Kohli treaing season: IPL 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस सीजन में धूम मचाने के लिए सभी प्‍लेयर्स ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सुपरस्‍टार विराट कोहली भी इसके लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। नेट्स में कोहली अपने पूरे गियर में जोरदार तरीके से बॉल को हिट कर रहे हैं और गेंद को उसकी रैंक के हिसाब से खेल रहे हैं। उन्होंने गुजरात टाइटन्स (GT) के असिस्टेंट कोच नईम अमीन के साथ यूके में ट्रेनिंग की। अमीन ने 2025 में महीनों के ब्रेक के बाद वापसी पर कोहली की मदद की थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद पहली बार विराट हाथ में बल्ला लेकर धमाल मचाते नजर आए।

बैटिंग सेशन की झलकियां शेयर कीं

आईपीएल 2026 सीजन बस कुछ ही हफ्ते दूर है, जिसे लेकर आरसीबी के इस स्‍टार ने यूके में ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त बैटिंग सेशन की झलकियां शेयर कीं, जिसने तुरंत फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कोहली को इनडोर प्रैक्टिस सेशन के दौरान बॉल को क्लीन तरीके से मारते हुए देखा जा सकता है, जो एक और आईपीएल कैंपेन से पहले शार्प दिख रहे हैं।

अपना खिताब बचाने उतरेगी RCB

पूरी उम्मीद है कि आने वाला आईपीएल सीजन 28 मार्च को बेंगलुरु में शुरू होगा, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से होगा। पिछले साल आखिरकार आरसीबी का लंबे समय से ट्रॉफी इंतजार को खत्म हो गया था। कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई में फ्रैंचाइज़ी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता था।

पिछले सीजन बनाए थे 657 रन

पिछले साल कोहली ने उस जीत में बहुत बड़ा रोल निभाया था। आरसीबी के पूर्व कप्तान ने सीजन का अंत टीम के सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर किया था। उन्होंने 15 पारियों में 54.75 के औसत और 144.71 के स्ट्राइक रेट से 657 रन बनाए। उनके आठ अर्धशतक, जो सभी जीत में आए। इससे पता चलता है कि उन्होंने कितनी बार आरसीबी के अभियान के लिए टोन सेट किया।

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्‍यादा रन

कुछ साल पहले टी20 इंटरनेशनल से दूर रहने के बाद भी कोहली का इस फॉर्मेट के लिए जुनून साफ ​​तौर पर कम नहीं हुआ है। हाल ही में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भी उनका दबदबा रहा। 36 साल के इस खिलाड़ी ने 267 मैचों में 8,661 रन के साथ आईपीएल इतिहास में सबसे ज्‍यादा रन बनाए हैं। उनके रिकॉर्ड में 63 अर्धशतक और आठ शतक भी शामिल हैं।

सभी टीमें तैयारी में जुटी

बता दें कि सभी टीम आईपीएल 2026 की तैयारी में जुटी हुई हैं। पंजाब किंग्स ने अबू धाबी में ट्रेनिंग की, राजस्थान रॉयल्स ने नागपुर में सेशन किए, गुजरात टाइटन्स ने उदयपुर में वर्कआउट किया। जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने चेन्नई में तैयारी शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

11 Mar 2026 12:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली IPL 2026 सीजन के लिए तैयार, GT कोच के साथ RCB स्टार ने बल्ले से मचाया धमाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

T20 वर्ल्ड कप नहीं, गौतम गंभीर ने बताया कि इस फॉर्मेट की ट्रॉफी के लिए बेचैन है उनका दिल!

Gautam Gambhir Target WTC Final 2027, India Qualification Scenarios WTC 2027, Gautam Gambhir on Test Cricket, Team India Red Ball Cricket transition, WTC Points Table India Rank, Gautam Gambhir ANI Podcast Highlights, India vs Australia Test Series 2027. gautam gambhir reveals wtc final 2027 target favourite cricket format ,gautam gambhir ,gautam gambhir and surya kumar, gautam gambhir favourite crickrt format
क्रिकेट

T20 World Cup 2026 में जीत के बाद फ्लाइट से नहीं, शिवम दुबे अहमदाबाद से मुंबई इस तरह पहुंचे, जानकर रह जाएंगे हैरान!

Shivam Dube Train Journey, Shivam Dube 3rd AC Ticket, T20 World Cup 2026 Winner, Shivam Dube Wife Anjum Khan, India vs New Zealand Final 2026, Shivam Dube Hidden Identity Train, Cricket News Hindi, Gautam Gambhir Shivam Dube. T20 world cup champion shivam dube travels in 3rd ac train to mumbai undercover
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप की जीत को धर्म से जोड़ने पर बुरी तरह भड़के गौतम गंभीर, कीर्ति आजाद की कर दी बोलती बंद

Gautam Gambhir on Kirti Azad post
क्रिकेट

‘मुझे लगता था की वो…’, संजू सैमसन के फ्लॉप शो पर गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा

Sanju Samson T20 World Cup 2026, Gautam Gambhir on Sanju Samson, Sanju Samson Player of the Tournament, India T20 World Cup Winner 2026, Gautam Gambhir ANI Podcast, Sanju Samson vs Virat Kohli Record, Team India Head Coach Gambhir, Sanju Samson Batting Highlights T20 WC.
क्रिकेट

वे घर लौटने के लिए बेचैन हैं… भारत में फंसे वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, ICC ने जारी किया आधिकारिक बयान

ICC breaks silence on teams return issue
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.