विराट कोहली IPL 2026 सीजन के लिए तैयार, GT कोच के साथ RCB स्टार ने बल्ले से मचाया धमाल

Virat Kohli treaing season: IPL 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस सीजन में धूम मचाने के लिए सभी प्‍लेयर्स ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सुपरस्‍टार विराट कोहली भी इसके लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। नेट्स में कोहली अपने पूरे गियर में जोरदार तरीके से बॉल को हिट कर रहे हैं और गेंद को उसकी रैंक के हिसाब से खेल रहे हैं। उन्होंने गुजरात टाइटन्स (GT) के असिस्टेंट कोच नईम अमीन के साथ यूके में ट्रेनिंग की। अमीन ने 2025 में महीनों के ब्रेक के बाद वापसी पर कोहली की मदद की थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद पहली बार विराट हाथ में बल्ला लेकर धमाल मचाते नजर आए।