T20 वर्ल्ड कप नहीं, गौतम गंभीर ने बताया कि इस फॉर्मेट की ट्रॉफी के लिए बेचैन है उनका दिल!

गंभीर का मानना है कि असली पहचान और लेगेसी टेस्ट क्रिकेट से ही बनती है। उन्होंने ड्रेसिंग रूम के माहौल पर बात करते हुए कहा कि टेस्ट क्रिकेट ही वह फॉर्मेट है जहां आप 100, 200 या 300 रन बना सकते हैं। 5 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जब जीत मिलती है, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। गंभीर ने कहा, 'मैं आज भी पारंपरिक सोच रखता हूं और ड्रेसिंग रूम में भी ज्यादातर लड़के टेस्ट क्रिकेट को लेकर बहुत गंभीर हैं। वे इसमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं।' गंभीर के अनुसार, चाहे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो या 50 ओवर का मैच, जो सुकून एक टेस्ट मैच जीतने के बाद मिलता है, वह और कहीं नहीं है। टेस्ट क्रिकेट ही आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस देता है।