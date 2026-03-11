T20 वर्ल्ड कप की जीत को धर्म से जोड़ने पर बुरी तरह भड़के गौतम गंभीर, कीर्ति आजाद की कर दी बोलती बंद

Gautam Gambhir on Kirti Azad post: तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने T20 वर्ल्ड कप की जीत को धर्म से जोड़ते हुए एक नई बहस छेड़ दी। उन्‍होंने सवाल उठाया कि टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी मस्जिद या गुरुद्वारे में क्यों नहीं गई? अब

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कीर्ति आजाद पर पलटवार करते हुए जमकर भड़ास निकाली है। दरअसल, भारत के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप जीतने के 24 घंटे से भी कम समय में कोच गंभीर, कप्तान सूर्यकुमार यादव और आईसीसी चेयरमैन जय शाह ट्रॉफी के साथ हनुमान मंदिर गए थे। इसके बाद पूर्व वर्ल्ड कप विनर आजाद ने एक्‍स पर पोस्‍ट करते हुए इसे धार्मिक रंग दे दिया।