वे घर लौटने के लिए बेचैन हैं… भारत में फंसे वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, ICC ने जारी किया आधिकारिक बयान

ICC breaks silence on teams return issue: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने आखिरकार ट्रैवल में गड़बड़ी को लेकर हो रही आलोचना का जवाब दिया है, जिसकी वजह से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद कई टीमें भारत में फंस गई हैं। वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी अपने अभियान खत्म होने के बाद भी कोलकाता में फंसे हुए हैं। ईरान-इजरायल अमेरिका युद्ध के कारण चार्टर फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और इंटरनेशनल रूट्स में रुकावट आ गई है। यहां तक ​​कि जिम्बाब्वे टीम भी भारत में फंस गई थी, जिसको आईसीसी ने चार्टर फ्लाइट से स्‍वदेश रवाना किया था।