वे घर लौटने के लिए बेचैन हैं… भारत में फंसे वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, ICC ने जारी किया आधिकारिक बयान

साउथ अफ्रीका की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
ICC breaks silence on teams return issue: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने आखिरकार ट्रैवल में गड़बड़ी को लेकर हो रही आलोचना का जवाब दिया है, जिसकी वजह से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद कई टीमें भारत में फंस गई हैं। वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी अपने अभियान खत्म होने के बाद भी कोलकाता में फंसे हुए हैं। ईरान-इजरायल अमेरिका युद्ध के कारण चार्टर फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और इंटरनेशनल रूट्स में रुकावट आ गई है। यहां तक कि जिम्बाब्वे टीम भी भारत में फंस गई थी, जिसको आईसीसी ने चार्टर फ्लाइट से स्वदेश रवाना किया था।
खिलाड़ियों में बढ़ती निराशा पर माइकल वॉन और क्विंटन डी कॉक जैसे दिग्गजों सवाल उठाने के बाद अब आईसीसी ने बुधवार को एक बयान जारी कर देरी के कारणों के बारे में बताया है। आईसीसी ने कहा कि हम समझते हैं कि खिलाड़ी, कोच, सपोर्ट स्टाफ और उनके परिवार जिन्होंने अपना टी20 वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन पूरा कर लिया है, वे घर लौटने के लिए बेचैन हैं। हम अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं, यह सच में निराशा की बात है। आईसीसी भी इस निराशा को समझता है।
यह देरी खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संकट का सीधा नतीजा है, जिससे इंटरनेशनल हवाई यात्रा में बड़े पैमाने पर और लगातार रुकावट आई है, जिसमें एयरस्पेस बंद होना, मिसाइल वॉर्निंग, री-रूटिंग की दिक्कतें, साथ ही कम समय में कमर्शियल और चार्टर दोनों तरह की फ्लाइट्स को कैंसल करना और रीशेड्यूल करना शामिल है।
चुनौतियों के बावजूद आईसीसी ने कन्फर्म किया है कि प्रभावित टीमों के लिए यात्रा के इंतजाम अब धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं। अभी के इंतजाम के हिसाब से साउथ अफ्रीका का ग्रुप आज रात साउथ अफ्रीका के लिए निकलना शुरू कर देगा और उम्मीद है कि सभी मेंबर अगले 36 घंटों में निकल जाएंगे। वेस्टइंडीज के ग्रुप में से 9 मेंबर पहले ही कैरिबियन जा रहे हैं, जबकि बाकी 16 ने अगले 24 घंटों में इंडिया से निकलने वाली फ्लाइट्स बुक कर ली हैं।
आईसीसी ने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि कुछ टीमों को दूसरों के मुकाबले खास ट्रीटमेंट दिया गया। काउंसिल ने कहा कि हम इस बात को खारिज करते हैं। ये फैसले सेफ्टी, फीजिबिलिटी और वेलफेयर के अलावा किसी और वजह से लिए गए हैं। साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के मामलों में किए गए इंतजामों और इंग्लैंड या किसी दूसरे देश के लिए पहले किए गए इंतजामों के बीच कोई लिंक नहीं है, जो अलग-अलग हालात, रूटिंग ऑप्शन और अलग-अलग ट्रैवल कंडीशन की वजह से हुए थे।
