ईरान-इजरायल अमेरिका युद्ध के चलते अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका ODI और T20I सीरीज पोस्टपोन

ज्ञात हो कि ईरान-इजरायल अमेरिका युद्ध की वजह से वेस्टइंडीज की टीम भी भारत में फंसी हुई थी। अब इस टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए अब कमर्शियल फ्लाइट का इंतजाम किया गया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने अपने बयान में कहा कि खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए आईसीसी को सलाह दी गई कि अब चार्टर फ्लाइट का इंतजार करना सही नहीं होगा, क्योंकि इसकी व्यवस्था अभी भी स्पष्ट नहीं थी। इसके बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट, खिलाड़ियों और अन्य संबंधित पक्षों ने मिलकर आईसीसी के साथ बातचीत की और टीम की सुरक्षित वापसी के लिए कमर्शियल यात्रा का इंतजाम किया।