‘मुझे लगता था की वो…’, संजू सैमसन के फ्लॉप शो पर गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा

T20 World Cup 2026, Gambhir On Sanju Samson: T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को संजू सैमसन के रूप में एक नया हीरो मिला। टूर्नामेंट की शुरुआत में संजू प्लेइंग इलेवन का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन जब उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने सबसे बड़े और अहम मैचों में ऐसी पारियां खेलीं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वेस्टइंडीज (सुपर 8), इंग्लैंड (सेमीफाइनल) और न्यूजीलैंड (फाइनल) के खिलाफ संजू लगभग शतक के करीब पहुंच गए थे। उनके इसी शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया। संजू की इस कामयाबी के पीछे टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का अटूट भरोसा था।