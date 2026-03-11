IPL 2026 के उद्घाटन मुकाबले में इस टीम से होगी RCB की भिड़ंत! रिपोर्ट में ब्लॉकबस्टर मैच का खुलासा

आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली। (फोटो सोर्स: एक्स@/RCB)
IPL 2026 पिछले सीजन के फाइनल के रीमैच के बिना शुरू होने वाला है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स अलग-अलग दिनों में अपना कैंपेन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। डिफेंडिंग चैंपियन RCB 28 मार्च को बेंगलुरु में सीजन ओपनर में खेलने की तैयारी में है। जबकि PBKS के एक दिन बाद 29 मार्च को मुल्लानपुर में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ अपने अभियान को कर सकता है।
क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनिंग-वीक की फ्रेमिंग दिलचस्प होगी। पिछले फाइनल का रिपीट होना नए सीजन के लिए एक आसान हुक होता, लेकिन इसके बजाय टूर्नामेंट एक अलग तरह ते शुरू होने जा रहा है। जिसकी शुरुआत ब्लॉकबस्टर मुकाबले से होगी। इसीलिए आरसीबी बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का संभावित ओपनर है।
यह लीग को पहली ही रात अपने सबसे ज्यादा मार्केटेबल मैचों में से एक होगा, जिससे तुरंत रोमांच का लेवल बढ़ जाएगा। आईपीएल के हिसाब से कुछ मैच ऐसे होते हैं, जो पॉइंट्स, फॉर्म या हाल के इतिहास से इतर अपना अलग ही रोमांच रखते हैं। आरसीबी बनाम सीएसके इसी कैटेगरी में आता है।
यह इस बात की भी याद दिलाता है कि लीग अपने ओपनिंग इंप्रेशन को कैसे बनाना पसंद करती है। डिफेंडिंग चैंपियन अभी भी सेंटर स्टेज पर हैं, लेकिन स्पॉटलाइट टाइटल क्लैश के सीधे रीप्ले से नहीं आनी चाहिए। लीग एक ऐसे मैच के साथ शुरू करने का मतलब है कि पहली गेंद से ही फैंस को रोमांच देखने को मिलेगा। वहीं, पंजाब किंग्स एक दिन बाद अपना सीजन शुरू करने के लिए तैयार दिख रही है।
टूर्नामेंट शुरू होने से पहले दो जरूरी प्री-सीजन डेट्स भी तय की गई हैं। लीग से पहले कप्तानों और कोचों की मीटिंग 25 मार्च को मुंबई में होनी है। यह एक जरूरी चेकपॉइंट है, जहां फ्रैंचाइज़ियों को आमतौर पर रूल्स एडजस्टमेंट, ऑपरेशनल डिटेल्स और किसी भी सीजन-स्पेसिफिक बदलाव के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। 15 मार्च को नई दिल्ली में कप्तानों का फोटो शूट होगा तो शुरुआती तस्वीर काफी साफ है।
