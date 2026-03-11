Ban vs Pak 1st ODI Live Streaming: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश ODI सीरीज का आगाज आज से, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच

Bangladesh vs Pakistan 1st ODI Live Streaming: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 जीतने का सपना टूटने के बाद अब पाकिस्तान टीम एक बार फिर से एक्शन में नजर आने वाली है। बांग्‍लादेश दौरे पर वह तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलने को तैयार है। इस सीरीज का पहला मुकाबला आज बुधवार 11 मार्च को ढाका में खेला जाना है। ये सीरीज दोनों टीमें के लिए 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारी की शुरुआत होगी, जो अगले साल दूसरे हाफ में खेला जाएगा। ऐसे में दोनों टीमें अपने खिलाड़ियों को परखने और 50 ओवर के वर्ल्ड कप से पहले बेस्ट टीम बनाने के लक्ष्य के साथ उतरेंगी। आइये जानें बांग्‍लादेश बनाम पाकिस्‍तान वनडे सीरीज की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप कब और कहां देख सकते हैं?