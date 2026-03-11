T20 World Cup 2026 में जीत के बाद फ्लाइट से नहीं, शिवम दुबे अहमदाबाद से मुंबई इस तरह पहुंचे, जानकर रह जाएंगे हैरान!

इस पूरे ड्रामे के बीच यह नहीं भूलना चाहिए कि दुबे ने मैदान पर भी कमाल किया था। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने उसे बखूबी निभाया। उन्होंने 5 पारियों में कुल 235 रन बनाए। साथ ही वो 39 के औसत और 169 की तूफानी स्ट्राइक रेट से खेले। फाइनल मैच में सिर्फ 8 गेंदों में 26 रनों की अहम पारी खेली। और पूरे टूर्नामेंट में 17 छक्के और 15 चौके जड़े। दुबे ने कहा, 'मुझसे बस इतना कहा गया था कि जब मैं बैटिंग करूं तो रन रेट कम नहीं होना चाहिए और बॉलिंग में रनों पर लगाम कसनी है।'