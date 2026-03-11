‘ये जीत 1983 और 2011 की जीत के आगे कुछ नहीं…’, भारत की इस वर्ल्ड कप जीत पर इस भारतीय दिग्गज ने दिया विवादास्पद बयान

भारत का इस वर्ल्ड कप में सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा। टीम ने अमेरिका, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराकर ग्रुप स्टेज में दबदबा बनाया। सुपर 8 के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका से करारी हार मिली, जिससे टीम का नेट रन रेट गिर गया और सेमीफाइनल की राह मुश्किल लगने लगी। इस हार के बाद टीम इंडिया ने जबरदस्त पलटवार किया। जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 250+ का विशाल स्कोर बनाया और फिर फाइनल में न्यूजीलैंड को भी 250+ का लक्ष्य देकर 96 रनों से रौंद दिया।