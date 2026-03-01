IPL 2026 के पहले 20 मैचों के शेड्यूल का ऐलान, इस दिन मैदान पर उतरेंगे रोहित और विराट

IPL 2026 Schedule Announcement: बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के पहले 20 मुकाबलों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैदान पर उतरेगी और उसका सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद 29 मार्च को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने-सामने होंगे। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। यानी पहले ही दो दिनों में फैंस को रोहित शर्मा और विराट कोहली की झलक देखने को मिल सकती है।