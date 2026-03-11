एक बांग्लादेशी बॉलर ने तबाह कर दी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन-अप, पहले वनडे 114 रन पर कर दिया ढेर

BAN vs PAK 1st ODI: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने खराब प्रदर्शन को भुलाकर पाकिस्तान की टीम ने अगले साल होने वाले मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी तैयारी के तहत टीम बांग्लादेश दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने पहुंची है। टीम में कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी का मानना है कि इन बदलावों का मतलब यह नहीं है कि किसी खिलाड़ी को ड्रॉप किया गया है। उनका कहना है कि टीम में युवाओं को मौका दिया जा रहा है, ताकि वर्ल्ड कप 2027 की बेहतर तैयारी की जा सके।