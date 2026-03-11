वर्ल्डकप के बाद संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को मिला बड़ा इनाम, वरुण चक्रवर्ती का हो गया घाटा

वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 96 रनों की जीत का इनाम भारतीय बल्लेबाजों को मिला है। दुनिया के टॉप-2 टी20 बल्लेबाज अब भारत से ही हैं। अभिषेक शर्मा 875 अंकों के साथ पहले पायदान पर बरकरार हैं, वहीं ईशान किशन टूर्नामेंट में 317 रन बनाने के बाद 871 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अभिषेक और उनके बीच सिर्फ 4 अंकों का फासला है। शिवम दुबे 4 पायदान चढ़कर 27वें नंबर पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड के फिन एलन ने सेमीफाइनल में 33 गेंदों पर सबसे तेज शतक लगाया था, जिससे वह 20वें नंबर पर पहुंच गए हैं।