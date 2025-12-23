बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया ने बदल दिया कप्तान, आखिरी 2 टेस्ट में ये खिलाड़ी संभालेगा कमान

Ashes, Australia vs England: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से विक्टोरिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेला जाना है। इस सीरीज में फिलहाल मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम 3-0 से आगे है और शेष दो मैच जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। लेकिन बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई खेमे से बड़ी खबर आ रही है कि टीम के कप्तान पैट कमिंस अब शेष दोनों मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। उनके अलावा दिग्गज स्पिनर नाथन लायन पहले ही चौथे मैच से बाहर हो चुके हैं।