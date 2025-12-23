बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया ने बदल दिया कप्तान, आखिरी 2 टेस्ट में ये खिलाड़ी संभालेगा कमान

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस (फोटो- ESPNcricinfo)
Ashes, Australia vs England: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से विक्टोरिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेला जाना है। इस सीरीज में फिलहाल मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम 3-0 से आगे है और शेष दो मैच जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। लेकिन बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई खेमे से बड़ी खबर आ रही है कि टीम के कप्तान पैट कमिंस अब शेष दोनों मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। उनके अलावा दिग्गज स्पिनर नाथन लायन पहले ही चौथे मैच से बाहर हो चुके हैं।
चोट के चलते पैट कमिंस ने शुरुआती दो मुकाबले भी नहीं खेले थे। तीसरे मैच में उन्होंने बतौर कप्तान वापसी की थी। अब ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैक डोनाल्ड ने बताया कि कमिंस अब पूरी एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा, "कमिंस के वर्कलोड के बारे में काफी समय से चर्चाएं चल रही थीं। हमारा मुख्य उद्देश्य एशेज जीतना था, जो अब पूरा हो चुका है। अब कमिंस को आगे खिलाकर हम उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। पैट कमिंस भी इससे सहमत हैं।"
एशेज के चौथे मैच के लिए पहले ही टीम में बड़े बदलाव होना शुरू हो चुके हैं। टीम के प्रमुख स्पिनर नाथन लायन पहले ही हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए टॉड मर्फी और झाय रिचर्डसन को स्क्वॉड में शामिल कर लिया है। तीसरे मैच में कान की समस्या के चलते नहीं खेलने वाले दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ सीरीज के चौथे मुकाबले में फिर से वापसी करेंगे। कमिंस की गैरमौजूदगी में वह टीम की कमान संभालेंगे।
स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, माइकल नेसर, झाय रिचर्डसन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड और ब्यू वेबस्टर।
