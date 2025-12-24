24 दिसंबर 2025,

रोहित शर्मा के साथ सेल्फी लेने के लिए एसएमएस स्टेडियम के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसी भीड़ से मची अफरा-तफरी, बढ़ाई गई सुरक्षा

Rohit Sharma Latest News: जयपुर में मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने पहुंचे रोहित शर्मा से मिलने और उनके साथ सेल्‍फी लेने के लिए फैंस के बीच बेचैनी देखने को मिल रही है। इस वजह से उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

भारत

image

lokesh verma

Dec 24, 2025

Rohit Sharma Latest News

रोहित शर्मा के साथ सेल्‍फी लेने को बेताब भीड़ को रोकते सुरक्षाकर्मी। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीनशॉट)

Rohit Sharma Latest News: रोहित शर्मा मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए जयपुर में हैं। 24 दिसंबर से मैच से पहले मंगलवार को जब वह सवाई मानसिंह स्टेडियम में अपना नेट सेशन खत्म करने के बाद लौट रहे थे तो उन्‍हें फैंस ने सेल्फी के लिए घेर लिया। इस दौरान रोहित काफी असहज नजर आए, लेकिन कुछ फैंस सवाई मानसिंह स्‍टेडियम के रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक पहुंच गए। यह देख सुरक्षाकर्मियों ने जैसे-तैसे भीड़ को रोहित के पास रोका। बताया जा रहा है कि अब पूर्व भारतीय कप्‍तान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

एक फैन ने किया गलत व्यवहार

यह घटना तब हुई जब रोहित शर्मा प्रैक्टिस एरिया से निकलकर ड्रेसिंग-रूम कॉरिडोर की ओर जा रहे थे। क्रिकेट फैंस के एक झुंड उन्‍हें चारों ओर से घेर लिया और तस्वीरें लेने की कोशिश करने लगे। भीड़ की धक्का-मुक्की तब असहज हो गई, जब एक फैन ने गलत व्यवहार किया और सुरक्षा सीमाओं के बावजूद पीछे हटने से इनकार करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश की।

परेशान नजर आए रोहित शर्मा

इस दौरान रोहित साफ तौर पर परेशान नजर आए, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चलते रहे। इसी बीच सुरक्षाकर्मी तेजी से आगे बढ़े और फैंस को रास्ते से हटाकर हॉलवे के दरवाजे बंद कर दिए, ताकि कोई और उनके पीछे से अंदर न घुस सके। यह वीडियो क्लिप तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

मुंबई का मुकाबला सिक्किम से

यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब घरेलू क्रिकेट में स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी सामान्य से ज़्यादा ध्यान खींच रही है। रोहित विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती राउंड के लिए जयपुर में हैं, जिसमें मुंबई का मुकाबला सिक्किम से होना है और उनकी मौजूदगी ने ही टूर्नामेंट के माहौल को बदल दिया है, जिसमें आमतौर पर मेजबान शहर के बाहर इस तरह का क्रेज नहीं होता है।

अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था

जयपुर से मिली रिपोर्ट्स में पहले ही बताया गया था कि आयोजक मैच के दिन काफी भीड़ की उम्मीद कर रहे थे, जिसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और हजारों लोग सिर्फ एक घरेलू माहौल में एक ग्लोबल नाम को देखने के लिए आने वाले थे।

