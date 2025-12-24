रोहित शर्मा के साथ सेल्फी लेने के लिए एसएमएस स्टेडियम के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसी भीड़ से मची अफरा-तफरी, बढ़ाई गई सुरक्षा

Rohit Sharma Latest News: रोहित शर्मा मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए जयपुर में हैं। 24 दिसंबर से मैच से पहले मंगलवार को जब वह सवाई मानसिंह स्टेडियम में अपना नेट सेशन खत्म करने के बाद लौट रहे थे तो उन्‍हें फैंस ने सेल्फी के लिए घेर लिया। इस दौरान रोहित काफी असहज नजर आए, लेकिन कुछ फैंस सवाई मानसिंह स्‍टेडियम के रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक पहुंच गए। यह देख सुरक्षाकर्मियों ने जैसे-तैसे भीड़ को रोहित के पास रोका। बताया जा रहा है कि अब पूर्व भारतीय कप्‍तान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।