वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले गेंदबाजी करेगी टीम इंडिया, इन 11 खिलाड़ियों पर सेमीफाइनल के टिकट का दारोमदार

टीम इंडिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, "आज रात हम पहले बॉलिंग करेंगे। अच्छा लग रहा है। यह चेज़िंग ग्राउंड रहा है, विकेट और भी बेहतर हो जाएगा इसलिए चेज़िंग एक अच्छा ऑप्शन है। यह पहले से ही वाइल्ड है और हम क्राउड को अच्छा शो देने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि हमने पिछले गेम में सभी विभाग में बेहतर प्रदर्शन किया था और जो गलतियां हो रही थीं, वो ठीक कर लिया था। प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं है।"