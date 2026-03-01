लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में होगी भारत-इंग्लैंड की भिड़ंत, जानें कब-कहां खेला जाएगा मुकाबला

T20 World Cup 2026 Semifinal 2 IND vs WI: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल की टीमें तय हो चुकी हैं। भारतीय टीम ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज को हराकर 10 साल पुराना हिसाब चुकता कर लिया है। आपको बता दें कि साल 2016 में इसी वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हराकर सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था। आज भारतीय टीम ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज को हराकर न सिर्फ बदला लिया, बल्कि उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचने से भी रोक दिया। अब भारतीय टीम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल का टिकट हासिल करने के इरादे से इंग्लैंड से भिड़ेगी।