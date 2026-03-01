पाकिस्तानी पत्रकार ने तो हद ही पार कर दी! सलमान आगा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया ऐसा सवाल

इसके जवाब में आगा ने कहा, "मुझे लगता है कि हमने विश्व कप में उतना अच्छा नहीं खेला जितना हमें खेलना चाहिए था। मुझे लगता है कि अभी लिया गया कोई भी फैसला भावनात्मक होगा। हम वापस जाकर कुछ समय लेंगे और फिर जरूरी फैसला लेंगे।" आगा से एक पत्रकार ने सवाल किया, "माइक हेसन कप्तान बनाते हैं और कप्तान को हटाते हैं। चयन में उनके बहुत सारे वोट होते हैं और प्लेइंग 11 में उनकी बहुत सारी राय होती है। क्या आपको लगता है कि वह ज्यादा हावी हो रहे हैं, और वह आपको एक डमी कप्तान के तौर पर दिखा रहे हैं?"