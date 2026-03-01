‘एक ओवर में 2 से ज्यादा छक्के लगे तो न हों गिनती’, हरभजन सिंह ने टी20 वर्ल्डकप के दौरान उठाई मांग

SA vs ZIM T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 51वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने-सामने हैं। हालांकि, इस मैच के नतीजे का सेमीफाइनल की रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब तक तीन टीमें अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। जिम्बाब्वे की टीम पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे संजय मांजरेकर और दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह के बीच एक दिलचस्प चर्चा देखने को मिली।