IND vs AUS: अपने करियर के आखिरी वनडे में एलिसी हीली ने मचाया कोहराम, 27 चौके और 2 छक्के की मदद से ठोके इतने रन

हीली की यह आखिरी वनडे पारी थी। उनके वनडे करियर पर गौर करें तो 126 मैचों की 114 पारियों में 8 शतक और 19 अर्धशतक लगाते हुए वह 3,777 रन बना चुकी हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 170 है। इसके अलावा, हीली ने 10 टेस्ट में 3 अर्धशतक की बदौलत 489 रन बनाए हैं। वहीं, 162 टी20 मैचों की 143 पारी में 1 शतक और 17 अर्धशतक की मदद से 3,054 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 148 है।