8 छक्के 2 चौके: 245 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने के बावजूद दासुन शनाका पर भड़के लासित मलिंगा

दरअसल श्रीलंकाई पारी का आखिरी ओवर शाहीन अफरीदी ने फेंका। श्रीलंका को जीत के लिए 28 रन चाहिए थे, शनाका ने पहली गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ा और उसके बाद लगातार तीन छक्के लगाए। अब दो गेंद में छह रन की दरकार थी और ऐसा लग रहा था कि यहां से श्रीलंका मैच निकाल लेगा। लेकिन पांचवी गेंद पर शनाका एक बड़ी गलती कर बैठे। अफरीदी ने यह गेंद ऑफ स्टम्प के बाहर लो फुलटॉस फेंकी। शनाका ऑफ साइड में शफल कर इसे स्कूप करना चाहते थे। लेकिन गेंद बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई और विकेट कीपर के हाथों में चली गई।