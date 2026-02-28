बीच मैच में पाकिस्तान की टूट गई उम्मीदें, टी20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर

इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पाकिस्तान की शुरुआत शानदार रही और किसी ने नहीं सोचा था कि सलामी जोड़ी इतनी बड़ी पारी खेलेगी। 15 ओवर तक पाकिस्तान को एक भी झटका नहीं लगा था और टीम 160 से ज्यादा रन बना चुकी थी। साहिबजादा फरहान ने 60 गेंदों में शतक जड़ा, जबकि फखर ज़मान ने 42 गेंदों में 84 रन की तूफानी पारी खेली। दोनों ने मिलकर 9 छक्के और 18 चौके लगाए। हालांकि, इन दोनों के आउट होते ही पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई और कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। नतीजतन पाकिस्तान की पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 212 रन ही बना सकी।