28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बीच मैच में पाकिस्तान की टूट गई उम्मीदें, टी20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 212 रन बनाए थे, जो उनके टी20 वर्ल्डकप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 28, 2026

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (फोटो- IANS)

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (फोटो- IANS)

Pakistan s Sri Lanka: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 ग्रुप 2 से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जबकि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। पल्लेकल में शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए थे। 213 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत भले ही खराब रही, लेकिन16वें ओवर में उन्होंने 148 रन के आंकड़े को पार कर लिया, जिससे पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई।

जैसे ही श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने 147 रन के आंकड़े को पार किया, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के चेहरे पर मायूसी छा गई। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया और मैच खत्म होने से पहले ही पाकिस्तान का टूर्नामेंट से बाहर होना तय हो गया।

ओपनर्स ने मचाई तबाही

इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पाकिस्तान की शुरुआत शानदार रही और किसी ने नहीं सोचा था कि सलामी जोड़ी इतनी बड़ी पारी खेलेगी। 15 ओवर तक पाकिस्तान को एक भी झटका नहीं लगा था और टीम 160 से ज्यादा रन बना चुकी थी। साहिबजादा फरहान ने 60 गेंदों में शतक जड़ा, जबकि फखर ज़मान ने 42 गेंदों में 84 रन की तूफानी पारी खेली। दोनों ने मिलकर 9 छक्के और 18 चौके लगाए। हालांकि, इन दोनों के आउट होते ही पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई और कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। नतीजतन पाकिस्तान की पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 212 रन ही बना सकी।

श्रीलंका की ओर से दिलशान मधुशंका ने तीन विकेट चटकाए, जबकि कप्तान दासुन शनाका ने दो और दुशमंता चमीरा को एक सफलता मिली। 213 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम के लिए यह चुनौती मुश्किल जरूर थी, लेकिन पाकिस्तान के सेमीफाइनल के सपनों को तोड़ने के लिए उन्हें सिर्फ 148 रन बनाने थे। पथुम निसांका सिर्फ तीन रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कमिल मिशारा और चरिथ असलंका ने अहम पारियां खेलीं, हालांकि दोनों को अबरार अहमद ने बोल्ड किया। कमिंडू मेंडिस को भी अबरार अहमद ने पवेलियन भेज दिया।

सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड

इसके बाद पथुम निसांका की 58 रन की पारी और कप्तान दासुन शनाका की महत्वपूर्ण बल्लेबाजी ने पाकिस्तान की उम्मीदों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। 16वें ओवर में ही पाकिस्तान की उम्मीदें टूट गईं और टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब सुपर 8 ग्रुप 2 से पाकिस्तान की टीम बाहर हो चुकी है, जबकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Updated on:

28 Feb 2026 10:39 pm

Published on:

28 Feb 2026 10:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बीच मैच में पाकिस्तान की टूट गई उम्मीदें, टी20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

पाकिस्तान के लिए विलेन बने कप्तान दासुन शनाका, मैच हारकर भी श्रीलंका ने जीता फैंस का दिल

Pakistan vs Sri Lanka
क्रिकेट

ईरान-इजराइल जंग के बीच T20 वर्ल्डकप को लेकर बड़ा अपडेट, ICC को अचानक बनाना पड़ा इमरजेंसी प्लान

Team India
क्रिकेट

ओपनर्स के दम पर पाकिस्तान ने किया टी20 वर्ल्डकप में बड़ा कारनामा, जगा दी सेमीफाइनल की उम्मीद

Sahibzada farhan
क्रिकेट

श्रीलंका के सामने 213 रन का लक्ष्य, लेकिन सिर्फ 148 रन बनाकर तोड़ सकती है पाकिस्तान का सपना

पाकिस्तान क्रिकेट टीम
क्रिकेट

साहिबजादा फरहान ने तोड़ डाला विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड, दिलशान-बाबर को भी पछाड़ा

Sahibzada Farhan beats Virat Kohli to become the highest run getter in a T20 world Cup season.
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.