साहिबजादा फरहान ने तोड़ डाला विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड, दिलशान-बाबर को भी पछाड़ा

टी20 विश्व कप के एक एडिशन में सर्वाधिक रन बनाने की इस सूची में अब साहिबजादा फरहान के ठीक पीछे चार बड़े नाम हैं।



विराट कोहली (भारत) - 319 रन, 2014

कोहली ने 2014 के टी20 विश्व कप में बांग्लादेश में खेलते हुए 6 पारियों में 319 रन बनाए थे। उनका औसत 106.33 का रहा और उन्होंने चार अर्धशतक जड़े थे। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था। यह रिकॉर्ड 12 साल तक अटूट रहा।



तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका) - 317 रन, 2009

दिलशान ने 2009 के टी20 विश्व कप में अपने अनोखे शॉट 'दिलस्कूप' से दुनिया को चौंका दिया था। उन्होंने 7 मैचों में 317 रन बनाए, जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 96 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर थी। वे भी उस एडिशन के प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे।



बाबर आजम (पाकिस्तान) - 303 रन, 2021

बाबर आजम ने 2021 के टी20 विश्व कप में 303 रन बनाकर किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज का एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे फरहान ने इसी मैच में तोड़ा।



महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 302 रन, 2010

जयवर्धने ने 2010 के टी20 विश्व कप में 6 पारियों में 302 रन बनाए, जिसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ तेजतर्रार शतक भी शामिल था। इसी पारी के साथ वे टी20 विश्व कप में शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज बने।​​​​​​​​​​​​​​​​