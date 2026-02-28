श्रीलंका के सामने 213 रन का लक्ष्य, लेकिन सिर्फ 148 रन बनाकर तोड़ सकती है पाकिस्तान का सपना

दूसरी ओर, साहिबजादा फरहान ने 60 गेंदों में 100 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 5 छक्के लगाए। उनके आउट होते ही पाकिस्तान की पारी लड़खड़ा गई। ख्वाजा नफाय 2, शादाब खान 7, मोहम्मद नवाज और कप्तान सलमान अली आगा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। उस्मान खान सिर्फ 8 रन बना सके, जबकि शाहीन अफरीदी 4 और नसीम शाह केवल 1 रन ही जोड़ पाए। अबरार अहमद क्रीज पर जरूर आए, लेकिन उन्हें एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला।