T20 World Cup 2026: ‘शर्म करो… इसे पाकिस्तान की टीम मत ही कहो’, टूर्नामेंट से बाहर होते ही भड़के पाक दिग्गज

बासित अली ने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत खरी-खोटी सुनाई। बासित ने कहा कि साहिबजादा फरहान और फखर जमान की 176 रनों की साझेदारी के बाद पाकिस्तान अच्छी स्थिति में था, लेकिन आखिरी 5 ओवरों में टीम ने 8 विकेट खो दिए और सिर्फ 49 रन बनाए। अगर वहां थोड़े और रन बनते तो पाकिस्तान बाहर न होता। बासित ने कहा कि कोच ने बाबर आजम की बुराई तो की, लेकिन उन्हें टीम में चुना ही क्यों? उन्होंने कहा, 'इसे पाकिस्तान की टीम मत कहो, यह 'माइक हेसन' (कोच) की टीम है। कोच जब टीम चुनने में दखल देता है तो यही होता है।' उन्होंने आरोप लगाया कि उस्मान खान जैसे अच्छे खिलाड़ियों को इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि वो मैनेजमेंट के 'फेवरेट' नहीं थे।