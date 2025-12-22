VHT 2025-26 Live Streaming: भारत के सबसे बड़े घरेलू वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज 24 दिसंबर से होने जा रहा है। इस बार इस टूर्नामेंट में भारतीय युवा सितारों के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। रोहित शर्मा जहां मुंबई के लिए खेलने उतरेंगे तो विराट कोहली दिल्‍ली के लिए खेलते नजर आएंगे। वीएचटी के इस सीज़न में एलीट ग्रुप, प्लेट ग्रुप और नॉकआउट राउंड शामिल हैं, जो देश भर में न्यूट्रल वेन्‍यू पर सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 18 जनवरी को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट को आप कब और कहां लाइव देख सकते हैं? आइये आपको बताते हैं।