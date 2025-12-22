22 दिसंबर 2025,

सोमवार

क्रिकेट

VHT 2025-26 Live Streaming: रोहित-विराट समेत कई बड़े स्‍टार 24 से वनडे में मचाएंगे धमाल, जानें कब-कहां देखें मुकाबले

VHT 2025-26 Live Streaming: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज 24 दिसंबर से होगा। इस बार इसमें भारतीय युवा सितारों के साथ रोहित शर्मा, विराट कोहली और संजू सैमसन जैसे कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। आइये जानें आप इस टूर्नामेंट को आप कब और कहां लाइव देख सकते हैं?

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 22, 2025

VHT 2025-26 Live Streaming

भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा और विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)

VHT 2025-26 Live Streaming: भारत के सबसे बड़े घरेलू वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज 24 दिसंबर से होने जा रहा है। इस बार इस टूर्नामेंट में भारतीय युवा सितारों के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। रोहित शर्मा जहां मुंबई के लिए खेलने उतरेंगे तो विराट कोहली दिल्‍ली के लिए खेलते नजर आएंगे। वीएचटी के इस सीज़न में एलीट ग्रुप, प्लेट ग्रुप और नॉकआउट राउंड शामिल हैं, जो देश भर में न्यूट्रल वेन्‍यू पर सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 18 जनवरी को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट को आप कब और कहां लाइव देख सकते हैं? आइये आपको बताते हैं।

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के मुकाबले कितने बजे से शुरू होंगे?

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के सभी मैच भारतीय समयानुसार, सुबह 9 बजे से शुरू होंगे।

VHT 2025-26 के मैचों टीवी पर लाइव प्रसारण कौन से चैनल पर किया जाएगा?

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के चुनिंदा मैचों का लाइव प्रसारण आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर देख सकते हैं।

VHT 2025-26 के मैचों टीवी पर लाइव स्‍ट्रीमिंग कौन से ऐप पर होगी?

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के चुनिंदा मैचों की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्‍टार ऐप पर देख सकते हैं।

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की प्रमुख टीमें

मुंबई टीम: रोहित शर्मा (दो मैच), शार्दुल ठाकुर (कप्तान), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), ईशान मूलचंदानी, शम्स मुलानी, मुशीर खान, तनुश कोटियन, अंगकृष रघुवंशी, तुषार देशपांडे, सरफराज खान, ओंकार तरमाले, सिद्देश लाड, सिल्वेस्टर डिसूजा, चिन्मय सुतार्म साईराज पाटिल, आकाश आनंद (विकेटकीपर), सूर्यनाश शेडगे।

केरल टीम: रोहन कुन्नुमल (कप्तान), संजू सैमसन, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), मोहम्मद अज़हरुद्दीन (विकेटकीपर), अहमद इमरान, सलमान निज़ार, अभिषेक जे. नायर, कृष्णा प्रसाद, अखिल स्कारिया, अभिजीत प्रवीण वी, बीजू नारायणन, अंकित शर्मा, बाबा अपराजित, विग्नेश पुथुर, निधिश एमडी, आसिफ केएम, अभिषेक पी. नायर, शराफुद्दीन एनएम, एडेन एप्पल टॉम।

केरल टीम: रोहन कुन्नुमल (कप्तान), संजू सैमसन, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), मोहम्मद अज़हरुद्दीन (विकेटकीपर), अहमद इमरान, सलमान निज़ार, अभिषेक जे. नायर, कृष्णा प्रसाद, अखिल स्कारिया, अभिजीत प्रवीण वी, बीजू नारायणन, अंकित शर्मा, बाबा अपराजित, विग्नेश पुथुर, निधिश एमडी, आसिफ केएम, अभिषेक पी. नायर, शराफुद्दीन एनएम, एडेन एप्पल टॉम।

Rohit Sharma trolls England

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

22 Dec 2025 01:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / VHT 2025-26 Live Streaming: रोहित-विराट समेत कई बड़े स्‍टार 24 से वनडे में मचाएंगे धमाल, जानें कब-कहां देखें मुकाबले

