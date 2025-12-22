भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)
VHT 2025-26 Live Streaming: भारत के सबसे बड़े घरेलू वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज 24 दिसंबर से होने जा रहा है। इस बार इस टूर्नामेंट में भारतीय युवा सितारों के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। रोहित शर्मा जहां मुंबई के लिए खेलने उतरेंगे तो विराट कोहली दिल्ली के लिए खेलते नजर आएंगे। वीएचटी के इस सीज़न में एलीट ग्रुप, प्लेट ग्रुप और नॉकआउट राउंड शामिल हैं, जो देश भर में न्यूट्रल वेन्यू पर सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 18 जनवरी को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट को आप कब और कहां लाइव देख सकते हैं? आइये आपको बताते हैं।
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के सभी मैच भारतीय समयानुसार, सुबह 9 बजे से शुरू होंगे।
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के चुनिंदा मैचों का लाइव प्रसारण आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं।
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के चुनिंदा मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं।
मुंबई टीम: रोहित शर्मा (दो मैच), शार्दुल ठाकुर (कप्तान), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), ईशान मूलचंदानी, शम्स मुलानी, मुशीर खान, तनुश कोटियन, अंगकृष रघुवंशी, तुषार देशपांडे, सरफराज खान, ओंकार तरमाले, सिद्देश लाड, सिल्वेस्टर डिसूजा, चिन्मय सुतार्म साईराज पाटिल, आकाश आनंद (विकेटकीपर), सूर्यनाश शेडगे।
केरल टीम: रोहन कुन्नुमल (कप्तान), संजू सैमसन, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), मोहम्मद अज़हरुद्दीन (विकेटकीपर), अहमद इमरान, सलमान निज़ार, अभिषेक जे. नायर, कृष्णा प्रसाद, अखिल स्कारिया, अभिजीत प्रवीण वी, बीजू नारायणन, अंकित शर्मा, बाबा अपराजित, विग्नेश पुथुर, निधिश एमडी, आसिफ केएम, अभिषेक पी. नायर, शराफुद्दीन एनएम, एडेन एप्पल टॉम।
