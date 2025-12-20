रोहित शर्मा की टीम में एंट्री, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये दो खिलाड़ी हुए टीम से बाहर, एक रह चुका है कप्तान

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: ANI)
VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी के मुंबई टीम की घोषणा कर दी गई है। रोहित शर्मा को विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दो मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है। वहीं, शार्दुल ठाकुर टीम की कप्तानी संभालेंगे, क्योंकि नियमित कप्तान अजिंक्य रहाणे ब्रेक पर रहेंगे। घोषित की गई टीम में रहाणे के अलावा यशस्वी जायसवाल और आयुष म्हात्रे को भी बाहर रखा गया है। क्योंकि, म्हात्रे फिलहाल अंडर-19 टीम की कमान संभाल रहे हैं। टीम में कई नए चेहरों को भी पहली बार शामिल किया गया हैं।
मुंबई की टीम में सरफराज खान, मुशीर खान और अंगकृष रघुवंशी को भी शामिल किया गया है। चिन्मय सुतार, जिन्होंने 2019 में इंडिया इमर्जिंग के लिए चार लिस्ट ए मैच खेले थे, उन्हें टीम में जगह मिली है। साथ ही बल्लेबाज ईशान मूलचंदानी और तेज गेंदबाज ओंकार तरमाले को भी जगह मिली है, जिन्हें हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल नीलामी में खरीदा था।
जाने-पहचाने चेहरों में, सिद्धेश लाड, विकेटकीपर हार्दिक टैमोरे और स्पिन जोड़ी शम्स मुलानी और तनुष कोटियन शामिल हैं। बता दें कि मुंबई विजय हजारे ट्रॉफी के इस सीजन में ग्रुप सी में है। 24 दिसंबर को जयपुर में सिक्किम के खिलाफ अपना अभियान शुरुआत करेगी। इसके दो दिन बाद वह उत्तराखंड का सामना करेगी।
शार्दुल ठाकुर (कप्तान), रोहित शर्मा (दो मैच), ईशान मूलचंदानी, मुशीर खान, अंगकृष रघुवंशी, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, चिन्मय सुतार, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक टैमोरे (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, ओंकार तरमाले, सिल्वेस्टर डिसूजा, साईराज पाटिल और सूर्यांश शेडगे।
