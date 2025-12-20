रोहित शर्मा की टीम में एंट्री, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये दो खिलाड़ी हुए टीम से बाहर, एक रह चुका है कप्तान

VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी के मुंबई टीम की घोषणा कर दी गई है। रोहित शर्मा को विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दो मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है। वहीं, शार्दुल ठाकुर टीम की कप्तानी संभालेंगे, क्‍योंकि नियमित कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे ब्रेक पर रहेंगे। घोषित की गई टीम में रहाणे के अलावा यशस्वी जायसवाल और आयुष म्हात्रे को भी बाहर रखा गया है। क्‍योंकि, म्‍हात्रे फिलहाल अंडर-19 टीम की कमान संभाल रहे हैं। टीम में कई नए चेहरों को भी पहली बार शामिल किया गया हैं।