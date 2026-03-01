जयपुर के SMS स्टेडियम में नहीं होगा IPL 2026 का एक भी मुकाबला! जानें राजस्थान रॉयल्स के मैचों का वेन्यू

राजस्थान रॉयल्स और जयपुर के फैंस के लिए बुरी खबर यह है कि टीम के शुरुआती चार मुकाबलों में से एक भी मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में नहीं खेला जाएगा। आपको बता दें कि आईपीएल 2026 के फिलहाल सिर्फ पहले 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया गया है। इन मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स को चार मैच खेलने हैं। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स 30 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स, 4 अप्रैल को गुजरात टाइटंस, 7 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और 10 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैदान पर उतरेगी।