6,6,6,6,6,6,6… वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में काटा बवाल, युसुफ पठान का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास

अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी बिहार की टीम को महरोर और वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शुरुआत दिलाई। बिहार का पहला विकेट 14.3 ओवर में महरोर (33) के रूप में 158 के स्‍कोर पर गिरा। इससे पहले वैभव 36 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर चुके थे। सूर्यवंशी ने इसके बाद भी दूसरे छोर से गेंदबाजों की कुटाई जारी रखी और महज 84 गेंदों पर 16 चौकों और 15 छक्‍कों की मदद से 190 रनों की बड़ी पारी खेल डाली। वैभव 27वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हुए तब तक बिहार का स्‍कोर दो विकेट के नुकसान पर 261 रनों तक पहुंच चुका था।