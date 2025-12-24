6,6,6,6,6,6,6… वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में काटा बवाल, युसुफ पठान का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास

भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी शतक के बाद हेलमेट को चूमते हुए। (फोटो सोर्स: एक्स@/LoyalSachinFan)
Vaibhav Suryavanshi Century: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के प्लेट ग्रुप मैच में बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाजों का मार-मारकर बुरा हाल कर दिया। उन्होंने चौके-छक्कों की बारिश करते हुए तूफानी शतक जड़ा, जो लिस्ट ए इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। वैभव ने महज 84 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 190 रनों की दमदार पारी खेली है। उनकी इस पारी के दम पर बिहार ने 32 ओवर 2 विकेट के नुकसान पर 309 रन बना लिए हैं।
अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी बिहार की टीम को महरोर और वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शुरुआत दिलाई। बिहार का पहला विकेट 14.3 ओवर में महरोर (33) के रूप में 158 के स्कोर पर गिरा। इससे पहले वैभव 36 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर चुके थे। सूर्यवंशी ने इसके बाद भी दूसरे छोर से गेंदबाजों की कुटाई जारी रखी और महज 84 गेंदों पर 16 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 190 रनों की बड़ी पारी खेल डाली। वैभव 27वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हुए तब तक बिहार का स्कोर दो विकेट के नुकसान पर 261 रनों तक पहुंच चुका था।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी का जलवा विजय हजारे ट्रॉफी में देखने को मिला है। उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों पर ताबड़तोड़ शतक के साथ अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करा लिया है। वह अब भारतीय लिस्ट ए क्रिकेट दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
बता दें कि अनमोलप्रीत सिंह ने विजय हजारे ट्रॉफी के पिछले सीजन में पंजाब के लिए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ही 35 गेंदों पर शतक जड़ा था। सूर्यवंशी उससे एक गेंद ही पीछे रह गए। युसूफ पठान ने भी इस टूर्नामेंट के 2009-10 के सीजन में 40 गेंदों पर शतक जड़ा था, वैभव ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
