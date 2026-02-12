हमारा कोई नहीं है… T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने और बांग्लादेश सरकार के दोषी ठहराने पर छलका खिलाड़ियों का दर्द

बांग्लादेश सरकार में खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने अपने वादे से मुकरते हुए कहा कि बीसीसी और खिलाड़ी ही थे, जो यात्रा करने में हिचकिचा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये यह फैसला बीसीबी और क्रिकेटरों ने लिया था। उन्होंने खुद देश के क्रिकेट की सुरक्षा, देश के लोगों की सुरक्षा के लिए कुर्बानी दी है। बांग्लादेश की इज्जत बनाए रखने में उन्होंने जो भूमिका निभाई, उसे हमेशा मिसाल के तौर पर याद किया जाएगा। ये बयान 22 जनवरी के पिछले कमेंट के उलट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सबको साफ कर रहा हूं कि सुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए, भारत में वर्ल्ड कप न खेलने का फैसला सरकार का है।