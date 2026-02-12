जोस बटलर के इस कैच को अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड की ऑफिशियल मंजूरी का इंतजार है, अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो बटलर क्रिकेट बॉल से अब तक सबसे ऊंचा कैच पकड़ने के लिए नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन जाएंगे। हालांकि, केविन पीटरसन ने पहले ही कन्फर्म कर दिया था कि बटलर ने क्रिकेट बॉल से सबसे ऊंचा कैच लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंग्लैंड के पूर्व लेजेंड ने इसका वीडियो शूट भी किया और अपने YouTube चैनल “द स्विच: केविन पीटरसन एंड फॉर द लव ऑफ क्रिकेट पर शेयर किया।