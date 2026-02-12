क्या रोहित शर्मा खेलेंगे World Cup 2027? कहा – देश के लिए वनडे वर्ल्ड कप जीतना मेरा सबसे बड़ा सपना!

हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में रोहित ने इस फॉर्मेट के प्रति अपनी भावनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा, "मैं निश्चित रूप से वहां (दक्षिण अफ्रीका) जाना चाहता हूं और अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं। यह कुछ ऐसा है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा है। मैं 50-ओवर का वर्ल्ड कप देखते हुए ही बड़ा हुआ हूं। उस समय न तो टी20 वर्ल्ड कप था और न ही आईपीएल; हर चार साल में होने वाला यह टूर्नामेंट ही क्रिकेट का शिखर माना जाता था।' रोहित ने आगे कहा कि इस ट्रॉफी के लिए हमेशा से एक अलग ही बेताबी रही है और वह इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ कड़ी मेहनत करेंगे।"