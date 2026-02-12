12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

क्या रोहित शर्मा खेलेंगे World Cup 2027? कहा – देश के लिए वनडे वर्ल्ड कप जीतना मेरा सबसे बड़ा सपना!

क्या रोहित शर्मा 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे? संन्यास की अटकलों के बीच हिटमैन ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप को लेकर अपनी बड़ी योजना का खुलासा कर दिया है। जानें क्यों उनके लिए यह ट्रॉफी आज भी सबसे बड़ा सपना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Feb 12, 2026

Rohit Sharma will play ODI World Cup 2027

Rohit Sharma will play ODI World Cup 2027. (instagram: @indiancricketteam)

Rohit Sharma, ODI World Cup 2027: टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि उनका पूरा ध्यान अब 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर है, जो दक्षिण अफ्रीका में खेला जाना है। उन्होंने संन्यास की खबरों पर विराम लगाते हुए कहा है कि वह भारत को एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे।

रोहित के लिए खास है 50-ओवर वर्ल्ड कप

हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में रोहित ने इस फॉर्मेट के प्रति अपनी भावनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा, "मैं निश्चित रूप से वहां (दक्षिण अफ्रीका) जाना चाहता हूं और अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं। यह कुछ ऐसा है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा है। मैं 50-ओवर का वर्ल्ड कप देखते हुए ही बड़ा हुआ हूं। उस समय न तो टी20 वर्ल्ड कप था और न ही आईपीएल; हर चार साल में होने वाला यह टूर्नामेंट ही क्रिकेट का शिखर माना जाता था।' रोहित ने आगे कहा कि इस ट्रॉफी के लिए हमेशा से एक अलग ही बेताबी रही है और वह इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ कड़ी मेहनत करेंगे।"

रिटायरमेंट की खबरों पर लगाम

पिछले कुछ समय से रोहित की फॉर्म और बढ़ती उम्र को लेकर सवाल उठ रहे थे, खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली सीरीज के बाद। साथ ही यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या रोहित को अब युवाओं के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन रोहित के ताजा बयान ने यह साफ कर दिया है कि वह अभी रुकने वाले नहीं हैं। 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद, वह 2027 के वर्ल्ड कप को एक अधूरे काम की तरह देख रहे हैं जिसे वह दक्षिण अफ्रीका में पूरा करना चाहते हैं।

ODI में करेंगे वापसी

हालांकि 2027 का वर्ल्ड कप अभी काफी दूर है, लेकिन रोहित की ये बात ने टीम और फैंस को एक नई दिशा दी है। अब वह जुलाई 2026 में इंग्लैंड दौरे के दौरान वनडे क्रिकेट में वापसी करेंगे।

ये भी पढ़ें

अर्शदीप सिंह आज रच सकते हैं इतिहास, भारतीय नंबर-1 गेंदबाज बनने से सिर्फ इतने विकेट दूर
क्रिकेट
arshdeep singh , second highest wicket taker in india

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

12 Feb 2026 01:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / क्या रोहित शर्मा खेलेंगे World Cup 2027? कहा – देश के लिए वनडे वर्ल्ड कप जीतना मेरा सबसे बड़ा सपना!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

हमारा कोई नहीं है… T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने और बांग्लादेश सरकार के दोषी ठहराने पर छलका खिलाड़ियों का दर्द

Bangladesh Cricket Team
क्रिकेट

आसमान से गिरी गेंद… जोस बटलर ने बनाया सबसे ऊंचा कैच पकड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपने देखा क्‍या ये Video

Jos Buttler World Record for highest catch
क्रिकेट

अर्शदीप सिंह के पास नंबर-1 बॉलर बनने का मौका, बस 4 विकेट से दूर

arshdeep singh , second highest wicket taker in india
क्रिकेट

पाकिस्तान समेत 4 टीम सुपर-8 में पहुंचने से एक कदम दूर तो 3 हुईं बाहर! जानें भारत का गणित

T20 World Cup Super-8 Scenario
क्रिकेट

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान महामुकाबले से पहले Tilak Varma ने पाक टीम को दे डाली सीधी चेतावनी!

India vs Pakistan T 20 World Cup 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.