अर्शदीप सिंह आज रच सकते हैं इतिहास, भारतीय नंबर-1 गेंदबाज बनने से सिर्फ इतने विकेट दूर

Arshdeep Singh: भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास आज एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है। आज यानी 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ होने वाले मैच में अगर अर्शदीप 4 विकेट ले लेते हैं, तो वह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे।