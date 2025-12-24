‘जमैका का ब्लडबाथ’, जब पिच पर बहा भारतीय ओपनर का खून और कप्तान धरने पर बैठ गया!

गायकवाड़ ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का रवैया था कि अगर आउट नहीं कर सकते, तो तोड़ देते हैं। उन्होंने एक ओवर में पांच बाउंसर तक फेंके। साबिना पार्क की छोटी साइट स्क्रीन और डार्क कॉमेंट्री बॉक्स के कारण होल्डिंग की राउंड द विकेट गेंदें देखना मुश्किल था। चोट के बाद गायकवाड़ ने होल्डिंग की ओर गलत इशारा कर दिया, जिससे होल्डिंग और गुस्से में आ गए और अगली गेंद ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। गायकवाड़ ने कहा, 'मेरे कान की दो सर्जरी हुईं, आज भी सुनने में दिक्कत होती है, लेकिन कम से कम मैं जिंदा हूं।'