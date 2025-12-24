IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टी-20 और वनडे टीम का किया ऐलान, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)
IND vs NZ: न्यूजीलैंड क्रिकेट ने भारत दौरे पर खेली जाने वाली वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए अपने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जहां नियमित कप्तान मिचेल सैंटनर को आराम दिया गया है, वहीं पूर्व कप्तान केन विलियम्सन को टीम में शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज जेडन लेनोक्स को पहली बार टीम में जगह मिली है।
मिचेल सैंटनर की गैरमौजूदगी में ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल भारत के खिलाफ वनडे टीम की कप्तानी करेंगे। इसके अलावा मैट हेनरी, मार्क चैपमैन और रचिन रवींद्र को भी वनडे सीरीज से आराम दिया गया है। न्यूजीलैंड की वनडे टीम में डेवोन कॉन्वे, डेरिल मिचेल, विल यंग और हेनरी निकोल्स जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं।
वनडे सीरीज में मिच हे विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, जबकि टी20 सीरीज में यह भूमिका डेवोन कॉन्वे निभाएंगे। टी20 टीम की कमान मिचेल सैंटनर के हाथों में होगी। वहीं मार्क चैपमैन और मैट हेनरी चोट से उबरने के बाद टी20 टीम में वापसी के लिए तैयार हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 से 18 जनवरी के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद 21 से 31 जनवरी के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आयोजन होगा।
माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदि अशोक, क्रिश्चियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉन्वे, जैक फॉक्स, मिच हे, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग।
मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, जैक फॉक्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबी।
