IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टी-20 और वनडे टीम का किया ऐलान, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका

IND vs NZ: न्यूजीलैंड क्रिकेट ने भारत दौरे पर खेली जाने वाली वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए अपने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जहां नियमित कप्तान मिचेल सैंटनर को आराम दिया गया है, वहीं पूर्व कप्तान केन विलियम्सन को टीम में शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज जेडन लेनोक्स को पहली बार टीम में जगह मिली है।