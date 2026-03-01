सैमसन ने जिताया मैच, लेकिन ड्रेसिंग रूम में इस खिलाड़ी की हुई जमकर तारीफ, दिया गया मेडल

IND vs WI Super 8, Impact Player of The Match: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में रविवार को एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल खेला गया, जहां भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को हरा दिया। इस मैच में टीम इंडिया के लिए संजू सैमसन ने शानदार पारी खेली और इसी पारी के दम पर भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस पारी की वजह से संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन ड्रेसिंग रूम में गुणगान किसी और प्लेयर की हुई।