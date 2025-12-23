IND-W vs SL-W, 2nd T20I: शेफाली वर्मा की तूफानी फिफ्टी, भारत ने लगातार दूसरे मैच में श्रीलंका को हराया

जेमिमा के बाद शेफाली वर्मा ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर 41 रन की पार्टनरशिप कर भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचाया। भारतीय महिला टीम को जीत के लिए जब एक रन की दरकार थी, तभी हरमनप्रीत कौर (10 रन) बोल्ड हो गई। ऐसे में मुकाबले का अंतिम रन ऋचा घोष ने लिया। शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में 64 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का लगाया। शेफाली वर्मा को इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रीलंका की तरफ से मल्की मदारा, काव्या कविंदी और कविशा दिलहारी ने 1-1 विकेट लिया।