IND-W vs SL-W, 2nd T20I: शेफाली वर्मा की तूफानी फिफ्टी, भारत ने लगातार दूसरे मैच में श्रीलंका को हराया

शेफाली वर्मा, महिला क्रिकेटर, भारत (Photo - IANS)
IND-W vs SL-W, 2nd T20I: भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच मंगलवार को विशाखापट्टनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टी-20 इंटरनेशनल मैच खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया और पांच मैचों टी-20 इंटरनेशनल सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई।
टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 128 रन ही बना सकी। जवाब में भारतीय टीम ने 11.5 ओवर में 3 विकेट पर 129 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
भारत से टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की शुरुआत खराब रही। मेहमान टीम ने महज 2 के स्कोर पर विश्मी गुणारत्ने (1) का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद हसिनी परेरा ने अपने कप्तान चमारी अट्टापट्टू के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 36 रन जुटाए और टीम को संभालने की कोशिश की। हालाकि चमारी अट्टापट्टी 31 रन बनाकर आउट हो गई।
कप्तान के आउट होने के बाद हसिनी परेरा (22) ने हर्षिता समरविक्रमा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और तीसरे विकेट के लिए 44 रन जोड़े। दोनों टीम के स्कोर को 82 रन तक पहुंचा पाई थी कि हसिनी परेरा आउट हो गई। इसके बाद हर्षिता समरविक्रमा (33) और कविशा दिलहारी (14) ने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 22 रन जोड़े, लेकिन इस जोड़ी के टूटते ही विकेटों का पतझड़ लग गया।
इस तरह पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 128 रन ही बना सकी। श्रीलंका की तरफ से निलाक्षिका डी सिल्वा ने 2, कौशानी नुथ्यंगना ने 11, काव्य कविंदी ने 1 और मल्की मदारा ने 1 रन का योगदान दिया। शशिनी गिम्हानी तो खाता भी नहीं खोल सकी। भारत की तरफ से वैष्णवी शर्मा और श्री चरणी ने 2-2 विकेट लिए, जबकि क्रांति गौड़ और स्नेह राणा ने 1-1 विकेट लिया।
श्रीलंका से मिले 129 रन के लक्ष्य का पीछा करने भारत की तरफ से शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 3.1 ओवर में 29 रन की साझेदारी की। स्मृति मंधाना 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गई। स्मृति के बाद शेफाली वर्मा ने जेमिमा रोड्रिग्स के साथ पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 27 गेंदों में 58 रन की साझेदारी की। जेमिमा 15 गेंद में 1 छक्के और 4 चौकों की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुई।
जेमिमा के बाद शेफाली वर्मा ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर 41 रन की पार्टनरशिप कर भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचाया। भारतीय महिला टीम को जीत के लिए जब एक रन की दरकार थी, तभी हरमनप्रीत कौर (10 रन) बोल्ड हो गई। ऐसे में मुकाबले का अंतिम रन ऋचा घोष ने लिया। शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में 64 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का लगाया। शेफाली वर्मा को इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रीलंका की तरफ से मल्की मदारा, काव्या कविंदी और कविशा दिलहारी ने 1-1 विकेट लिया।
