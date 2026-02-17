Mpox Virus New Strain: शरीर पर दाने या फ्लू? इसे साधारण समझने की गलती पड़ सकती है भारी, तुरंत चेक करें ये लक्षण!

पहला मामला यूनाइटेड किंगडम में मिला, जहां मरीज ने साउथ-ईस्ट एशिया की यात्रा की थी। दूसरा मामला भारत में सामने आया, जिसमें मरीज की यात्रा अरब क्षेत्र से जुड़ी बताई गई। WHO के मुताबिक, दोनों मरीजों में बीमारी के लक्षण सामान्य एमपॉक्स जैसे ही थे और किसी में गंभीर स्थिति नहीं बनी। अच्छी बात यह रही कि संपर्क में आए लोगों की जांच के बाद कोई नया केस नहीं मिला।