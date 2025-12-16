अलर्ट! Mpox का नया खतरनाक वेरिएंट मिला, पुराने मंकीपॉक्स से है ज्यादा खतरनाक

Mpox New Strain: ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंकीपॉक्स यानी Mpox का एक नया स्ट्रेन पकड़ा है। यह मामला उस व्यक्ति में सामने आया है, जो हाल ही में एशिया की यात्रा करके लौटा था। जांच में पता चला कि यह वायरस दो अलग-अलग क्लेड (Ib और IIb) का मिश्रण है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी (UKHSA) का कहना है कि दोनों तरह के Mpox वायरस इस समय दुनिया में फैल रहे हैं, इसलिए ऐसा नया स्ट्रेन मिलना पूरी तरह चौंकाने वाला नहीं है। लेकिन इससे यह जरूर साफ होता है कि Mpox वायरस समय के साथ बदल रहा है, इसलिए लगातार निगरानी बहुत जरूरी है।