क्या Mpox हमेशा रहता है, कैसे फैलता है और एमपॉक्स का इलाज क्या है, जानिए इन सवालों के जवाब

अब हम भारतीय को एमपॉक्स से जुड़ी कुछ बातों को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। इसको लेकर कई तरह के सवाल आपके मन भी आ सकते हैं। जैसे- क्या एमपॉक्स या मंकीपॉक्स हमेशा साथ रहता है, एमपॉक्स का इलाज क्या है, क्या हवा में एमपॉक्स फैलता है…, अगर आप भी इस तरह के सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हम आपको यहां पर जानकारी देने जा रहे हैं।

Symptoms of Mpox 01- एमपॉक्स कैसे फैलता है? (How Does Mpox Spread) कई जगहों पर इस तरह की बात कही जा रही है कि एमपॉक्स हवा में है और उस कारण संक्रमण फैल रहा है। जबकि इसको लेकर कई जगहों पर इस तरह की बात कही जा रही है कि एमपॉक्स हवा में है और उस कारण संक्रमण फैल रहा है। जबकि इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने स्पष्ट रूप से कहा है, एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। अगर कोई व्यक्ति एमपॉक्स से संक्रमित है तो अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने या उसके छूने से संक्रमण फैलने के चांसेज काफी अधिक होते हैं। इसलिए आपको एमपॉक्स से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए।

ये भी जान लें कि एमपॉक्स, को डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जा चुका है। वर्तमान में अफ्रीका में तेजी से फैल रहा है और वयस्कों और बच्चों दोनों को तेजी से संक्रमित कर रहा है। इस संक्रमण के कारण बच्चों की मृत्यु भी बढ़ रही है, जिससे हवा में फैलने की चिंता भी बढ़ी है।

02- क्या जानवरों से इंसानों में फैल सकता है एमपॉक्स? (Can Mpox spread from animals to humans) इसको लेकर WHO कहता है कि जानवरों से इंसानों में एमपॉक्स फैलने की पुष्टि भी कई रिपोर्ट्स करते हैं। ये बंदर और कुछ जगहों पर पालतू कुत्तों से भी फैल रहे हैं। अगर जानवर इस संक्रमण से ग्रसित है तो उसके संपर्क में आने से ये संक्रमण हो सकता है।