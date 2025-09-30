Clade 1 Mpox Virus: नाली के पानी में खतरनाक वायरस! आप भी जानिए ये खास बातें, US हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच में चला पता

Mpox virus US Investigation: US में स्वास्थ्य अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पियर्स काउंटी के अपशिष्ट जल के नमूनों में एमपॉक्स वायरस (मंकीपॉक्स) के क्लेड 1 स्ट्रेन का पता लगाया है। इस खोज ने विशेषज्ञों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए मजबूर कर दिया है। ये काफी चिंताजनक है। कोमो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, "24 सितंबर को हुई इस खोज ने टैकोमा-पियर्स काउंटी स्वास्थ्य विभाग को रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) और राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर अपशिष्ट जल परीक्षण बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।" आइए जानते हैं क्या है ये वयरस?