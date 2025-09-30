Patrika LogoSwitch to English

Clade 1 Mpox Virus: नाली के पानी में खतरनाक वायरस! आप भी जानिए ये खास बातें, US हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच में चला पता

Mpox Virus: हाल ही में US हेल्थ डिपार्टमेंट की एक जांच में Clade 1 Mpox Virus के निशान वेस्टवॉटर (नाली के पानी) में पाए गए हैं। यह वायरस न केवल संक्रामक है, बल्कि गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। आइए जानते हैं इस वायरस से जुड़ी अहम जानकारियां।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Sep 30, 2025

Clade 1 Mpox virus in wastewater, Mpox virus detected in US sewage, Dangerous Mpox virus in drainage water, Clade 1 Mpox virus health risk, US health department Mpox findings,

नाली के पानी में खतरनाक (Mpox Virus। Image Source: Gemini AI)

Mpox virus US Investigation: US में स्वास्थ्य अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पियर्स काउंटी के अपशिष्ट जल के नमूनों में एमपॉक्स वायरस (मंकीपॉक्स) के क्लेड 1 स्ट्रेन का पता लगाया है। इस खोज ने विशेषज्ञों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए मजबूर कर दिया है। ये काफी चिंताजनक है। कोमो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, "24 सितंबर को हुई इस खोज ने टैकोमा-पियर्स काउंटी स्वास्थ्य विभाग को रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) और राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर अपशिष्ट जल परीक्षण बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।" आइए जानते हैं क्या है ये वयरस?

क्लेड 1 एमपॉक्स क्या है?

एमपॉक्स एक वारसर जनित रोग है जो मंकीपॉक्स वायरस से होता है, जो चेचक के कारक वेरियोला वायरस के समान परिवार से संबंधित है। यह वायरस दो मुख्य आनुवंशिक समूहों में पाया जाता है: क्लेड I और क्लेड II। क्लेड I, विशेष रूप से क्लेड Ib उप-प्रजाति, क्लेड II की तुलना में अधिक गंभीर रोग और अधिक संक्रामकता से जुड़ा हुआ है।

क्लेड 1 एमपॉक्स कैसे फैलता है?

एमपॉक्स वायरस मुख्य रूप से लंबे समय तक निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है, जिसमें यौन क्रिया के दौरान त्वचा से त्वचा का संपर्क भी शामिल है। यह श्वसन बूंदों और दूषित पदार्थों के संपर्क से भी फैल सकता है।

क्लेड 1 एमपॉक्स के क्या हैं लक्षण?

  • एमपॉक्स के लक्षण आमतौर पर संपर्क के 5-21 दिन बाद दिखाई देते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं:
  • बुखार और ठंड लगना
  • सूजी हुई लिम्फ नोड्स
  • मांसपेशियों में दर्द और थकान
  • सिरदर्द
  • दाने जो द्रव से भरे घावों में बदल जाते हैं
  • गंभीर मामलों में, निमोनिया, एन्सेफलाइटिस और द्वितीयक जीवाणु संक्रमण जैसी जटिलताएं हो सकती हैं।

क्लेड 1 एमपॉक्स का डाइग्नोसिस और उपचार

घाव के नमूनों या अन्य नमूनों में वायरल डीएनए का पता लगाने वाले प्रयोगशाला परीक्षणों के माध्यम से डाइग्नोसिस संभव है। एमपॉक्स के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है। हालांकि, सहायक देखभाल लक्षणों को कम कर सकती है। कुछ मामलों में टेकोविरिमेट जैसी

रोकथाम

एमपॉक्स के लक्षण दिखने वाले व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचें
नियमित रूप से हाथ धोने सहित अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना
संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग करना
JYNNEOS वैक्सीन से टीकाकरण, जो क्लेड I और क्लेड II mpox वायरस दोनों के विरुद्ध प्रभावी है

लक्षण दिखने पर करें ये काम

  • फैलने से रोकने के लिए स्वयं को अलग रखें
  • मूल्यांकन और परीक्षण के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें
  • रिपोर्टिंग और देखभाल के संबंध में स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के दिशानिर्देशों का पालन करें
  • रोग का शीघ्र पता लगाना और त्वरित चिकित्सा सहायता रोग के प्रबंधन तथा आगे संक्रमण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

