Jacqueline Fernandez Fitness Routine: नॉनवेज नहीं खातीं जैकलीन फर्नांडिस, ये चीजें खाकर रहती हैं स्लिम और फिट



जैकलीन के मुताबिक, एक संतुलित शाकाहारी डाइट स्किन के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर भरपूर होते हैं, जो पेट की सेहत और हार्मोन बैलेंस को बेहतर बनाते हैं। हालांकि, एक्ने सिर्फ खाने से नहीं होता। तनाव, नींद, हार्मोन और स्किन केयर भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं।जब लोग शाकाहारी डाइट अपनाते हैं, तो वे आमतौर पर ज्यादा घर का और नेचुरल खाना खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं और प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और डेयरी कम कर देते हैं। इससे शरीर में सूजन कम होती है और स्किन धीरे-धीरे साफ होने लगती है।