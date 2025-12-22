22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Jacqueline Fernandez Fitness Routine: नॉनवेज नहीं खातीं जैकलीन फर्नांडिस, ये चीजें खाकर रहती हैं स्लिम और फिट

Jacqueline Fernandez Fitness Routine: जैकलीन फर्नांडिस नॉनवेज नहीं खातीं, लेकिन इसके बावजूद वह खुद को स्लिम, फिट और ग्लोइंग रखती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पूरी तरह शाकाहारी खाना शुरू किया, तो उनकी लाइफ में कई पॉजिटिव बदलाव आए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 22, 2025

Bollywood Actress Diet Plan, Vegetarian Diet for Fitness, Healthy Eating Habits, Slim and Fit Body Secrets,

Jacqueline Fernandez's Slim and Fit Body Secrets|फोटो सोर्स- jacquelienefernandez/Instagram

Jacqueline Fernandez Fitness Routine:जैकलीन फर्नांडिस अपनी फिट बॉडी और ग्लोइंग स्किन के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि वह नॉनवेज नहीं खातीं और पूरी तरह संतुलित वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करती हैं। हाल ही में Curly Tales को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी फिटनेस का राज महंगे डाइट प्लान नहीं, बल्कि सही समय पर सही चीजें खाना और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। आइए जानते हैं कौन-सी चीजें उनकी डेली रूटीन का हिस्सा हैं, जिनकी वजह से जैकलीन स्लिम और फिट बनी रहती हैं।

जैकलीन फर्नांडिस की फिटनेस और डाइट का सीक्रेट


जैकलीन ने कहा कि पहले उन्हें काफी समय तक एक्ने की परेशानी थी और वजन भी बार-बार बढ़ता-घटता रहता था। लेकिन वेजिटेरियन बनने के बाद न सिर्फ उनका एक्ने कम हुआ, बल्कि ब्लोटिंग भी खत्म हो गई और वजन भी स्टेबल रहने लगा। उन्हें खुद नहीं पता कि इसके पीछे साइंटिफिक वजह क्या है, लेकिन उन्होंने साफ महसूस किया कि उनका शरीर पहले से ज्यादा बेहतर काम करने लगा।

शाकाहारी डाइट में भी पूरा प्रोटीन


कई लोगों को लगता है कि बिना नॉनवेज के शरीर को पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता, लेकिन जैकलीन इससे बिल्कुल अलग सोच रखती हैं। वह बताती हैं कि सब्जियों, दालों, बीन्स और टोफू जैसे फूड्स में छुपकर काफी प्रोटीन होता है। अगर कभी जरूरत पड़े तो वह वेगन प्रोटीन शेक भी लेती हैं। सही प्लानिंग के साथ रोज का प्रोटीन टारगेट आसानी से पूरा हो जाता है।

क्या वेजिटेरियन डाइट से सच में स्किन बेहतर होती है?


जैकलीन के मुताबिक, एक संतुलित शाकाहारी डाइट स्किन के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर भरपूर होते हैं, जो पेट की सेहत और हार्मोन बैलेंस को बेहतर बनाते हैं। हालांकि, एक्ने सिर्फ खाने से नहीं होता। तनाव, नींद, हार्मोन और स्किन केयर भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं।जब लोग शाकाहारी डाइट अपनाते हैं, तो वे आमतौर पर ज्यादा घर का और नेचुरल खाना खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं और प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और डेयरी कम कर देते हैं। इससे शरीर में सूजन कम होती है और स्किन धीरे-धीरे साफ होने लगती है।

प्लांट-बेस्ड डाइट पर जाते समय ब्लोटिंग क्यों होती है?


शुरुआत में कई लोगों को ब्लोटिंग या वजन में थोड़ा बदलाव महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि शरीर को अचानक ज्यादा फाइबर मिलने लगता है। पेट को इसे पचाने में थोड़ा समय लगता है।इससे बचने के लिए दालें, छोले और पत्तेदार सब्जियां धीरे-धीरे डाइट में शामिल करनी चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए और दही या फर्मेंटेड फूड्स लेना फायदेमंद होता है। कुछ समय बाद पेट खुद एडजस्ट हो जाता है और ये दिक्कतें कम हो जाती हैं।

शाकाहारी डाइट में बेस्ट प्रोटीन ऑप्शन


शाकाहारी खाने में दालें, बीन्स, चना, टोफू, पनीर, टेम्पेह और डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे प्रोटीन सोर्स हैं। चावल के साथ दाल या रोटी के साथ चना जैसे कॉम्बिनेशन से शरीर को पूरा प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा मेवे, बीज और क्विनोआ भी डाइट में शामिल किए जा सकते हैं।एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी एक चीज पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग फूड्स को बैलेंस में खाना ज्यादा जरूरी है। थोड़ी समझदारी से बनाई गई शाकाहारी डाइट न सिर्फ फिटनेस बल्कि एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बना सकती है।

ये भी पढ़ें

Fitness Coach Tips: वर्किंग लोगों के लिए फिटनेस मंत्र, कोच ने बताए 6 ऐसे टिप्स जो आपके रूटीन में बैठेंगे फिट
लाइफस्टाइल
Fitness Coach Tips, Working Professionals Fitness, Busy Schedule Fitness Hacks,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Updated on:

22 Dec 2025 04:56 pm

Published on:

22 Dec 2025 04:50 pm

Hindi News / Lifestyle News / Jacqueline Fernandez Fitness Routine: नॉनवेज नहीं खातीं जैकलीन फर्नांडिस, ये चीजें खाकर रहती हैं स्लिम और फिट

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

हैरी पॉटर की दुनिया में एक रात! जानिए कहां बन रहा है ये मैजिकल होटल

First Harry Potter themed hotel Germany, Exterior of Harry Potter hotel at LEGOLAND.
लाइफस्टाइल

क्रिसमस नाइट में ‘स्टार ऑफ द नाइट’ बनना है? ट्राई करें ये 5 लेटेस्ट मेकअप ट्रेंड्स

Christmas party makeup 2025, Simple christmas party makeup, christmas party makeup looks, christmas party makeup ideas.
लाइफस्टाइल

न्यू ईयर से पहले पिएं 1 खास ड्रिंक, पार्टी में चेहरा चमक उठेगा

Skin glow drinks, Natural glow drink for face,
लाइफस्टाइल

डायबिटीज मरीज 1 जनवरी से अपनाएं ये हेल्दी योगासन

Home Yoga for , Trending Fitness Tips, new year yoga tips,
लाइफस्टाइल

‘ओजेम्पिक फेस’ से ब्यूटी वर्ल्ड में हलचल! ओजेम्पिक का चेहरे पर कैसे हो रहा असर, जानिए

Ozempic face before after photo, Ozempic face care, Ozempic skin, Ozempic se kya hota hai, Ozempic side effects, Ozempic bad or good for skin,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.