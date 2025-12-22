Jacqueline Fernandez Fitness Routine: नॉनवेज नहीं खातीं जैकलीन फर्नांडिस, ये चीजें खाकर रहती हैं स्लिम और फिट

Jacqueline Fernandez's Slim and Fit Body Secrets|फोटो सोर्स- jacquelienefernandez/Instagram
Jacqueline Fernandez Fitness Routine:जैकलीन फर्नांडिस अपनी फिट बॉडी और ग्लोइंग स्किन के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि वह नॉनवेज नहीं खातीं और पूरी तरह संतुलित वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करती हैं। हाल ही में Curly Tales को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी फिटनेस का राज महंगे डाइट प्लान नहीं, बल्कि सही समय पर सही चीजें खाना और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। आइए जानते हैं कौन-सी चीजें उनकी डेली रूटीन का हिस्सा हैं, जिनकी वजह से जैकलीन स्लिम और फिट बनी रहती हैं।
जैकलीन ने कहा कि पहले उन्हें काफी समय तक एक्ने की परेशानी थी और वजन भी बार-बार बढ़ता-घटता रहता था। लेकिन वेजिटेरियन बनने के बाद न सिर्फ उनका एक्ने कम हुआ, बल्कि ब्लोटिंग भी खत्म हो गई और वजन भी स्टेबल रहने लगा। उन्हें खुद नहीं पता कि इसके पीछे साइंटिफिक वजह क्या है, लेकिन उन्होंने साफ महसूस किया कि उनका शरीर पहले से ज्यादा बेहतर काम करने लगा।
कई लोगों को लगता है कि बिना नॉनवेज के शरीर को पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता, लेकिन जैकलीन इससे बिल्कुल अलग सोच रखती हैं। वह बताती हैं कि सब्जियों, दालों, बीन्स और टोफू जैसे फूड्स में छुपकर काफी प्रोटीन होता है। अगर कभी जरूरत पड़े तो वह वेगन प्रोटीन शेक भी लेती हैं। सही प्लानिंग के साथ रोज का प्रोटीन टारगेट आसानी से पूरा हो जाता है।
जैकलीन के मुताबिक, एक संतुलित शाकाहारी डाइट स्किन के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर भरपूर होते हैं, जो पेट की सेहत और हार्मोन बैलेंस को बेहतर बनाते हैं। हालांकि, एक्ने सिर्फ खाने से नहीं होता। तनाव, नींद, हार्मोन और स्किन केयर भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं।जब लोग शाकाहारी डाइट अपनाते हैं, तो वे आमतौर पर ज्यादा घर का और नेचुरल खाना खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं और प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और डेयरी कम कर देते हैं। इससे शरीर में सूजन कम होती है और स्किन धीरे-धीरे साफ होने लगती है।
शुरुआत में कई लोगों को ब्लोटिंग या वजन में थोड़ा बदलाव महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि शरीर को अचानक ज्यादा फाइबर मिलने लगता है। पेट को इसे पचाने में थोड़ा समय लगता है।इससे बचने के लिए दालें, छोले और पत्तेदार सब्जियां धीरे-धीरे डाइट में शामिल करनी चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए और दही या फर्मेंटेड फूड्स लेना फायदेमंद होता है। कुछ समय बाद पेट खुद एडजस्ट हो जाता है और ये दिक्कतें कम हो जाती हैं।
शाकाहारी खाने में दालें, बीन्स, चना, टोफू, पनीर, टेम्पेह और डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे प्रोटीन सोर्स हैं। चावल के साथ दाल या रोटी के साथ चना जैसे कॉम्बिनेशन से शरीर को पूरा प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा मेवे, बीज और क्विनोआ भी डाइट में शामिल किए जा सकते हैं।एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी एक चीज पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग फूड्स को बैलेंस में खाना ज्यादा जरूरी है। थोड़ी समझदारी से बनाई गई शाकाहारी डाइट न सिर्फ फिटनेस बल्कि एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बना सकती है।
