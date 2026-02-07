Happy Propose Day Shayari 2026: फिज़ा में महकती शाम हो तुम…इन खूबसूरत शायरियों से कहें दिल की वो बात, जो लफ्जों में छुपी रह गई



प्रपोज डे हर साल 8 फरवरी को मनाया जाता है और यह वैलेंटाइन वीक (Valentine Week Day 2)का दूसरा दिन होता है। इस दिन का मकसद अपने दिल की बात खुलकर कहना और प्यार का इजहार करना है।प्रपोज डे इसलिए खास माना जाता है क्योंकि कई लोग अपने जज्बात रोजमर्रा की जिंदगी में कह नहीं पाते। यह दिन उन्हें हिम्मत देता है कि वे अपने क्रश, पार्टनर या किसी खास इंसान को अपने प्यार का अहसास कराएं चाहे वो शादी का प्रपोजल हो या रिश्ते को एक नया नाम देने की शुरुआत।