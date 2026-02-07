7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Happy Propose Day Shayari 2026: फिज़ा में महकती शाम हो तुम…इन खूबसूरत शायरियों से कहें दिल की वो बात, जो लफ्जों में छुपी रह गई

Happy Propose Day Shayari 2026: जब दिल की बात सीधे कहना मुश्किल हो, तो शायरी एहसासों की सबसे खूबसूरत जुबान बन जाती है।इन मोहब्बत भरे अल्फाजों के साथ इस प्रपोज डे अपने प्यार को एक यादगार और खूबसूरत शुरुआत दीजिए।

Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 07, 2026

love shayari for propose, cute love shayari, heart touching shayari hindi,

Propose Day Message For Love One|फोटो सोर्स – Freepik

Happy Propose Day Shayari 2026 in Hindi: प्यार जताने का इससे खूबसूरत मौका शायद ही कोई हो। इस खास दिन पर दिल की वो बातें कहने की हिम्मत मिलती है, जो अक्सर लफ्ज़ों में ढल नहीं पातीं। जब सीधे इजहार मुश्किल लगे, तो शायरी एहसासों की आवाज बन जाती है। “फिज़ा में महकती शाम हो तुम…” जैसे अल्फाज रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। इन खूबसूरत शायरियों के जरिए अपने प्यार को खास बनाइए और इस प्रपोज डे को यादगार लम्हों में बदल दीजिए।

Why Propose Day Celebrate: प्रपोज डे क्यों मनाया जाता है?


प्रपोज डे हर साल 8 फरवरी को मनाया जाता है और यह वैलेंटाइन वीक (Valentine Week Day 2)का दूसरा दिन होता है। इस दिन का मकसद अपने दिल की बात खुलकर कहना और प्यार का इजहार करना है।प्रपोज डे इसलिए खास माना जाता है क्योंकि कई लोग अपने जज्बात रोजमर्रा की जिंदगी में कह नहीं पाते। यह दिन उन्हें हिम्मत देता है कि वे अपने क्रश, पार्टनर या किसी खास इंसान को अपने प्यार का अहसास कराएं चाहे वो शादी का प्रपोजल हो या रिश्ते को एक नया नाम देने की शुरुआत।

Valentine Week List: प्रपोज डे पर खूबसूरत शायरियां

तुम सामने हो और दिल को सुकून मिल जाए,
बस यही दुआ है, तुम मेरी हो जाओ तो सब मुकम्मल हो जाए।
Happy Propose Day!

मोहब्बत है कितनी ज्यादा तुमसे
कहो तो पुरे जहां को बता दूं
तु करदे हां एक बार
तेरे कदमों में मैं आसमां बिछा दूं
Happy Propose Day!

हर रोज़ खुद से लड़ता हूं, आज तुमसे हारना चाहता हूं,
दिल की वो बात जो लफ़्ज़ नहीं बन पाई आज कहना चाहता हूं।
Happy Propose Day!

फिजा में महकती शाम हो तुम,
प्यार में झलकता जाम हो तुम,
सीने में छुपाए फिरते हैं हम यादें तुम्हारी,
इसलिए मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम!
Happy Propose Day!

उन्हें चाहना हमारी कमजोरी है,
उनसे कह नहीं पाना हमारी मजबूरी है,
वो क्यों नहीं समझते हमारी खामोशी को,
क्या प्यार का इजहार इतना जरूरी है।
Happy Propose Day!

आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते
होंठों से हम कुछ कह नहीं सकते
कैसे बयां करे हम आपको ये दिल ए हाल
कि तुम्ही हो जिसके बगैर हम रह नहीं सकते
Happy Propose Day!

मेरे दिल की बात सुन लो जरा
साथी अपनी राहों का हमें चुन लो जरा
प्यार करेंगे तुम्हें हर कदम के साथ
यकीन नहीं हो तो तुम आजमा लो जरा
Happy Propose Day!

हम अपने प्यार का इजहार इसलिए नहीं करते हैं
क्योंकि हम उनकी हां या ना से डरते हैं
अगर उन्होंने कर दी है हां तो हम खुशी से मर जाएंगे
और अगर उन्होंने कर दी ना तो रो रो के मर जाएंगे
Happy Propose Day!

ना मैं तुम्हें खोना चाहता हूं
ना तुम्हारी याद में रोना चाहता हूं
जब तक जिंदगी है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा
बस यही बात तुम्हें कहना चाहता हूं
मैं तुमसे प्यार करता हूं
I Love You Happy Propose Day

लफ़्ज़ कम पड़ गए इज़हार में, एहसास पूरे हैं,
तुम साथ हो अगर, तो हर ख्वाब मेरे पूरे हैं।
Happy Propose Day!

Published on:

07 Feb 2026 12:54 pm

Happy Propose Day Shayari 2026: फिज़ा में महकती शाम हो तुम…इन खूबसूरत शायरियों से कहें दिल की वो बात, जो लफ्जों में छुपी रह गई

लाइफस्टाइल

