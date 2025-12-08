Fitness Coach Tips: वर्किंग लोगों के लिए फिटनेस मंत्र, कोच ने बताए 6 ऐसे टिप्स जो आपके रूटीन में बैठेंगे फिट

How to Stay Fit with Full-Time Job|फोटो सोर्स – Freepik
Fitness Coach Tips: फुल-टाइम नौकरी के साथ फिटनेस बनाए रखना अक्सर मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही प्लानिंग और कुछ स्मार्ट आदतें इसे काफी आसान बना देती हैं। ऑनलाइन फिटनेस कोच रेजी राइट ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि अगर रूटीन में छोटे-छोटे बदलाव किए जाएं, तो व्यस्त शेड्यूल के बावजूद शरीर को एक्टिव और शेप में रखना बिल्कुल संभव है। उनकी बताई ये 6 टिप्स न सिर्फ आसान हैं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की लाइफ में आराम से फिट हो जाते हैं ताकि आप बिना तनाव के हेल्दी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रख सकें।
काम की व्यस्तता के बीच खाने पर ज्यादा समय न लगाएं। कोच का सुझाव है कि 3-4 ऐसे मील्स चुनें जिन्हें आप बार-बार आसानी से खा सकें और हर हफ्ते उनकी सामग्री पहले से खरीदकर रखें।
वर्कआउट करने का सबसे अच्छा समय सुबह होता है। अगर आप 9-5 या 7-6 की शिफ्ट में काम करते हैं, तो अपनी पहली मीटिंग खुद से सुबह 5 या 6 बजे शेड्यूल करें। सुबह जल्दी वर्कआउट करने से आप दिनभर के लिए तैयार हो जाते हैं और शाम तक बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
भोजन में पर्याप्त प्रोटीन और सब्जियां जरूर शामिल करें ताकि शरीर को सही पोषण मिले और ऊर्जा बनी रहे। उनका कहना है, “हर मील में 40-50 ग्राम प्रोटीन और एक मुट्ठी सब्जियां रखें। इससे पेट भरा रहेगा और ब्लड शुगर भी स्थिर रहेगा।"
हाइड्रेटेड रहना ओवर-स्नैकिंग को नियंत्रित करता है। जब भी क्रेविंग महसूस हो, पहले 300-400 मिलीलीटर पानी पिएं और 10 मिनट रुकें। अगर इसके बाद भी मन न माने, तो कम मात्रा में खाएं।
कोच का सुझाव है कि रोजमर्रा के काम को एक्टिविटी का हिस्सा बना लें। इससे अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पार्किंग थोड़ी दूर करें, ऑफिस में काम के बीच 5-10 मिनट टहलें या हर फोन कॉल पर चलते रहें। इससे बिना अतिरिक्त समय लगाए 4-6 हजार कदम आसानी से पूरे हो सकते हैं।
रात में सोने से कम से कम दो घंटे पहले खाना खा लें। देर से खाने से पाचन पर असर पड़ता है। यह आदत नींद को बेहतर बनाती है और कैलोरी डेफिसिट बनाए रखने में भी मदद करती है।
