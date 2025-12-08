8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Fitness Coach Tips: वर्किंग लोगों के लिए फिटनेस मंत्र, कोच ने बताए 6 ऐसे टिप्स जो आपके रूटीन में बैठेंगे फिट

Fitness Coach Tips: फुल-टाइम नौकरी के साथ फिट और स्लिम रहना उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। कुछ आसान रोजमर्रा की आदतें आपकी दिनचर्या को एक्टिव बना सकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 08, 2025

Fitness Coach Tips, Working Professionals Fitness, Busy Schedule Fitness Hacks,

How to Stay Fit with Full-Time Job|फोटो सोर्स – Freepik

Fitness Coach Tips: फुल-टाइम नौकरी के साथ फिटनेस बनाए रखना अक्सर मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही प्लानिंग और कुछ स्मार्ट आदतें इसे काफी आसान बना देती हैं। ऑनलाइन फिटनेस कोच रेजी राइट ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि अगर रूटीन में छोटे-छोटे बदलाव किए जाएं, तो व्यस्त शेड्यूल के बावजूद शरीर को एक्टिव और शेप में रखना बिल्कुल संभव है। उनकी बताई ये 6 टिप्स न सिर्फ आसान हैं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की लाइफ में आराम से फिट हो जाते हैं ताकि आप बिना तनाव के हेल्दी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रख सकें।

अपने भोजन को ऑटो-पायलट पर डालें


काम की व्यस्तता के बीच खाने पर ज्यादा समय न लगाएं। कोच का सुझाव है कि 3-4 ऐसे मील्स चुनें जिन्हें आप बार-बार आसानी से खा सकें और हर हफ्ते उनकी सामग्री पहले से खरीदकर रखें।

काम से पहले ट्रेन करें, न कि बाद में


वर्कआउट करने का सबसे अच्छा समय सुबह होता है। अगर आप 9-5 या 7-6 की शिफ्ट में काम करते हैं, तो अपनी पहली मीटिंग खुद से सुबह 5 या 6 बजे शेड्यूल करें। सुबह जल्दी वर्कआउट करने से आप दिनभर के लिए तैयार हो जाते हैं और शाम तक बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।

प्रोटीन और वेजिटेबल्स के साथ भोजन बनाएं


भोजन में पर्याप्त प्रोटीन और सब्जियां जरूर शामिल करें ताकि शरीर को सही पोषण मिले और ऊर्जा बनी रहे। उनका कहना है, “हर मील में 40-50 ग्राम प्रोटीन और एक मुट्ठी सब्जियां रखें। इससे पेट भरा रहेगा और ब्लड शुगर भी स्थिर रहेगा।"

हाइड्रेटेड रहना


हाइड्रेटेड रहना ओवर-स्नैकिंग को नियंत्रित करता है। जब भी क्रेविंग महसूस हो, पहले 300-400 मिलीलीटर पानी पिएं और 10 मिनट रुकें। अगर इसके बाद भी मन न माने, तो कम मात्रा में खाएं।

‘टाइम निकालने’ के बिना चलें


कोच का सुझाव है कि रोजमर्रा के काम को एक्टिविटी का हिस्सा बना लें। इससे अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पार्किंग थोड़ी दूर करें, ऑफिस में काम के बीच 5-10 मिनट टहलें या हर फोन कॉल पर चलते रहें। इससे बिना अतिरिक्त समय लगाए 4-6 हजार कदम आसानी से पूरे हो सकते हैं।

सोने से 2 घंटे पहले रसोई बंद करें


रात में सोने से कम से कम दो घंटे पहले खाना खा लें। देर से खाने से पाचन पर असर पड़ता है। यह आदत नींद को बेहतर बनाती है और कैलोरी डेफिसिट बनाए रखने में भी मदद करती है।

ये भी पढ़ें

चीकू छिलका के साथ खाना सही या गलत? सर्दियों में खाने से पहले एक्सपर्ट से जानिए सही तरीका
डाइट फिटनेस
Chiku Khane ka Sahi Tarika, chiku ke chilke ke fayde, chiku ke fayde, Ayurvedic Doctor,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Published on:

08 Dec 2025 10:07 am

Hindi News / Lifestyle News / Fitness Coach Tips: वर्किंग लोगों के लिए फिटनेस मंत्र, कोच ने बताए 6 ऐसे टिप्स जो आपके रूटीन में बैठेंगे फिट

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

BB19 की रनर अप फरहाना भट्ट के बारे में जानिए, पत्रकारिता की पढ़ाई, फिल्में...

Bigg Boss 19 Runner up, farhana bhatt kaun hai, farhana bhatt education, farhana bhatt films,
लाइफस्टाइल

दिसंबर में इन 5 फूड्स से रखें दूरी, वरना होगी दिक्कत

Cold Weather Foods to Avoid, Unhealthy Winter Foods, Winter Nutrition Tips,
लाइफस्टाइल

Relationship Tips: रिश्तों को अटूट बनाने वाली ये 7 बेस्ट सलाहें

relationship tips 2025, love tips for couples, how to strengthen relationship, partner bonding tips,
रिलेशनशिप

Winter Glow Tips: कॉफी फेस पैक से पाएं नेचुरल विंटर ब्राइटनेस

Coffee Face Pack Benefits, Natural Glow in Winter, Hydrated Skin Remedies,
लाइफस्टाइल

Natural Remedies for Hair Loss: गंजेपन से बचने का नेचुरल तरीका, रोजमर्रा की इन 5 चीजों से बाल झड़ना हो सकता है कम

Hair Fall Natural Remedies, बाल झड़ने का घरेलू इलाज, Hair Loss Treatment at Home,
ब्यूटी टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.