लाइफस्टाइल

Bigg Boss 19 Winner को ‘अनडिजर्विंग’ कहने वाली फरहाना भट्ट कौन हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई और फिर…

Bigg Boss 19 Runner up : बिग बॉस 19 की रनर - अप फरहाना भट्ट ने विजेता गौरव भट्ट को अयोग्य करार दिया है। आइए, जानते हैं कि असल जिंदगी में फरहाना कितनी पढ़ी हैं, बॉयफ्रेंड कौन है और किन फिल्मों में ये काम की हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ravi Gupta

Dec 08, 2025

Bigg Boss 19 Runner up, farhana bhatt kaun hai, farhana bhatt education, farhana bhatt films,

बिग बॉस 19 विजेता और रनर-अप की तस्वीर | Photo - Instagram/ gaurav khanna and Farhana bhatt

Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna : बिग बॉस 19 के विजेता गौरव भट्ट हैं। बिग बॉस की ट्रॉफी और 50 लाख रुपए का इनाम (Bigg Boss 19 Prize Money) उनके नाम हो चुका है। टॉप 5 फिनाले कंटेस्टेंट में रही फरहाना भट्ट की चर्चा पूरे शो में रही और वो खुद को ये कह रही हैं कि पब्लिक ने ये शो मेरे नाम किया। साथ ही विजेता को लेकर कमेंट की हैं कि वो बिग बॉस 19 के विनर गौरव अयोग्य थे।

चलिए, फरहाना भट्ट की रियल लाइफ (Farhana Bhatt Personal Life) के बारे में खास बातों को जानते हैं-

Bigg Boss 19 Runner up | बिग बॉस 19 की रनर - अप रहीं फरहाना

फरहाना भट्ट ने अपने दम पर यहां तक का सफर तय किया। साथ ही वो बिग बॉस 19 की रनर-अप रहीं। शायद थोड़ी और मेहनतर करती तो विजेता भी बन सकती थी। पर ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए, फरहाना भट्ट ने गौरव की योग्यता पर सवाल खड़ा कर दिया है।

Farhana Bhatt Education | कितनी पढ़ी हैं फरहाना भट्ट

बिग बॉस 19 की रनर-अप फरहाना भट्ट ने श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) की रहने वाली हैं। फरहाना ने श्रीनगर के सरकारी महिला कॉलेज से मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर किया है। उसके बाद वो एक्टर अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में प्रशिक्षण लेकर फिल्मी दुनिया में कदम रखी हैं। फरहाना ताइक्वांडो की ट्रेनिंग भी ले चुकी हैं।

Farrhana Bhatt's Boyfriend | फरहाना भट्ट का बॉयफ्रेंड?

फरहाना भट्ट का बॉयफ्रेंड कौन है? इसको लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर हैं। पर, अभी तक फरहाना ना किसी को डेट करते नजर आई हैं और ना ही कभी रिलेशनशिप को लेकर कोई बयान दिया है।

फरहाना भट्ट की फिल्में

फरहाना ने पत्रकारिता के बाद फिल्मों में आना चुना। इसके बाद वो मुंबई आकर के एक्टिंग की दुनिया में जगह बनाने में लग गईं। फरहाना ने कुछ बड़ी फिल्मों जैसे- लैला मजनू (2018), नोटबुक (2019) और सिंघम अगेन में काम किया है। ओटीटी में जियो हॉटस्टार पर द फ्रीलांसर, कंट्री ऑफ ब्लाइंड और हेवन ऑफ हिंदुस्तान शामिल हैं।

फरहाना का फैशन नंबर 1

फरहाना भट्ट के लुक्स को इंस्टाग्राम फैंस खूब पसंद करते हैं। खासकर, ब्लैक ड्रेस में इनकी कई फोटो हैं जिस पर यूजर्स के कमेंट्स की भरमार भी है। फरहाना भट्ट को 2.3M यूजर्स इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं।

Updated on:

08 Dec 2025 11:19 am

Published on:

08 Dec 2025 11:11 am

Hindi News / Lifestyle News / Bigg Boss 19 Winner को 'अनडिजर्विंग' कहने वाली फरहाना भट्ट कौन हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई और फिर…

