Bigg Boss 19 Winner को ‘अनडिजर्विंग’ कहने वाली फरहाना भट्ट कौन हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई और फिर…

Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna : बिग बॉस 19 के विजेता गौरव भट्ट हैं। बिग बॉस की ट्रॉफी और 50 लाख रुपए का इनाम (Bigg Boss 19 Prize Money) उनके नाम हो चुका है। टॉप 5 फिनाले कंटेस्टेंट में रही फरहाना भट्ट की चर्चा पूरे शो में रही और वो खुद को ये कह रही हैं कि पब्लिक ने ये शो मेरे नाम किया। साथ ही विजेता को लेकर कमेंट की हैं कि वो बिग बॉस 19 के विनर गौरव अयोग्य थे।